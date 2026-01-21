Celia Molina 21 ENE 2026 - 16:02h.

La cantante ha asegurado en un post que esta era la forma "más segura de ampliar su familia", según sus médicos personales

El impactante cambio físico de la cantante Meghan Trainor: "Lo he hecho por mis hijos y también por mí"

Compartir







Aunque la gestación subrogada (proceso en el que una mujer presta o alquila su vientre para dar a luz a un embrión ajeno) no está permitida en España, en Estados Unidos es cada vez más común. Mujeres famosas como Nicole Kidman, Paris Hilton o Khloé Kardashian han recurrido a esta (para nosotros) polémica práctica y, ahora, ha sido la cantante Meghan Trainor, quien sí había dado a luz a sus dos hijos anteriores, quien ha presentado al mundo a su nuevo bebé, una niña llamada Mikey Moon, nacida a través de este método.

"Nuestra pequeña Mikey Moon Trainor finalmente llegó al mundo gracias a nuestra increíble madre sustituta. Estamos eternamente agradecidos a todos los médicos, enfermeras y equipos que hicieron posible este sueño. Tuvimos infinitas conversaciones con nuestros médicos durante este proceso y esta fue la forma más segura de seguir creciendo en nuestra familia", ha dicho en una publicación acompañada por un carrusel de fotografías en las que ella aparece llorando y haciendo el primer piel con piel con la niña, como los médicos aconsejan hacer a todas las madres que acaban de dar a luz a sus bebés para reforzar su vínculo afectivo.

PUEDE INTERESARTE Julio Iglesias pide a la Fiscalía la denuncia de sus extrabajadoras y considera "insólito" no disponer de una copia

"Sus hermanos han elegido su segundo nombre"

Sobre la "seguridad" que necesitaba para tener a un nuevo descendiente, la autora de 'All about that base' no ha dado detalles preciosos. La única enfermedad que se le conoce es la diabetes gestacional que sufrió durante su último embarazo (sus dos hijos nacieron en 2021 y 2023), un tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo en mujeres que no la tenían previamente y que, aunque a menudo desaparece tras el parto, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro.

PUEDE INTERESARTE La última decisión de Victoria Beckham tras las acusaciones de su hijo Brooklyn y cómo se encuentra la diseñadora

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Supuestamente, esta enfermedad fue la que le llevó a tomar 'Monjuaro', el potente fármaco similar al Ozempic que regula la insulina y que provoca un rapidísimo adelgazamiento, si bien la artista confesó en su momento que su marido, exento de diabetes gestacional, también lo estaba tomando. Ajena a las críticas que ha provocado, por tanto, su gran cambio físico - pues las letras de sus canciones abogaban por las mujeres con cuerpos reales - Meghan ha llorado de felicidad en este día, en el que ha podido abrazar a su nueva hija:

"Estamos locamente enamorados de esta preciosa niña. Riley y Barry están tan emocionados que incluso pudieron elegir su segundo nombre. Ahora vamos a disfrutar de nuestro tiempo en familia, los queremos mucho" ha dicho, dispuesta a disfrutar de la baja de maternidad que le corresponde (y también a su marido). Entre los comentarios de esta publicación, destaca el de la estrella televisiva Khloé Kardashian, que también tuvo a su segundo hijo por gestación subrogada (después de descubrir la infidelidad de su marido). En España, fue Ana Obregón, que tuvo a su nieta - hija póstuma de su hijo, Aless Lequio - por medio de un 'vientre de alquiler', quien recibió numerosas críticas por alentar una práctica totalmente prohibida en nuestro país.