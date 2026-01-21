El primogénito de David y Victoria Beckham reveló todos los detalles sobre la disputa que rodea a la familia desde hace meses

Ruptura en la familia Beckham: Brooklyn hace pública la separación con sus padres, David y Victoria

El mundo del entretenimiento y la moda se ha visto envuelto en un caos mediático tras las explosivas palabras de Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, que han desencadenado una crisis familiar sin precedentes.

El joven de 26 años ha decidido romper años de silencio con una serie de publicaciones en sus redes sociales en las que acusa a sus padres de comportamientos "controladores", de manipular la narrativa familiar en los medios y de haber intentado sabotear incluso su matrimonio con Nicola Peltz.

Este estallido, que algunos medios han comparado con el de la familia real británica, no solo ha sorprendido a los seguidores de la familia Beckham, sino que ha puesto en cuestión la imagen cuidadosamente cultivada por décadas alrededor de este clan tan mediático.

En medio de este vendaval de acusaciones, ha salido a la luz la última decisión de Victoria Beckham que pondría punto y final a su relación: está preparando una carta legal, conocida como "cease and desist", dirigida a Brooklyn, en un intento de impedir que su primogénito siga haciendo públicos ciertos desencuentros familiares que podrían considerarse difamatorios o dañinos para su reputación personal y profesional.

Según ha informado el 'Daily Express' en exclusiva, esta carta buscaría que Brooklyn y su mujer dejen de emitir públicamente comentarios que la diseñadora de moda considera "potencialmente perjudiciales".

En este sentido, fuentes citadas por 'The Mirror' han asegurado que Victoria se encuentra "completamente destrozada por lo que su hijo ha hecho", y añadiendo que se encuentra "en shock" tras las acusaciones.

Además, estas mismas fuentes señalan que tanto Victoria como David estarían preocupados por el impacto que este conflicto pueda tener no solo en su vida personal, sino también en la marca Beckham, un imperio de moda y estilo de vida que han construido meticulosamente durante años.

"Al igual que David, a Victoria le preocupa que esto sea el fin de la marca Beckham, con las acusaciones de falsedad y relaciones fingidas. Les preocupa qué más revelará", ha explicado su entorno.

Por su parte, el entrenador de fútbol ha concedido una entrevista al programa financiero con Squawk Box de 'CNBC' señalando: "A veces hay que dejar que los hijos también cometan errores".

El comunicado de Brooklyn Beckham

Fue ya hace meses cuando Brooklyn cortó todo tipo de contacto con su familia en redes sociales, pero no ha sido hasta ahora cuando el modelo ha decidido dar su versión de los hechos y revelar los motivos de su ruptura familiar.

En su comunicado, el joven ha admitido que ha decidido hablar para "decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado" y que, tras separarse de su familia, ha encontrado "paz y alivio".

"He guardado silencio durante años. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo. No quiero reconciliarme con mi familia. He encontrado paz y alivio", aseveraba.

Sobre su relación con Nicola, escribía: "Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado (...). Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos".

También se pronunció sobre su polémica ausencia en el 50º cumpleaños de su padre, momento en el que saltaron todas las alarmas sobre el conflicto entre los Beckham.

"Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas con la clara intención de incomodarnos a ambos. A pesar de esto, viajamos a Londres para el cumpleaños de mi padre y nos rechazaron durante una semana mientras esperábamos en la habitación del hotel intentando planear un momento de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todas partes. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que no invitaran a Nicola. Fue una bofetada. Más tarde, cuando mi familia viajó a Los Ángeles, se negaron a verme", manifestó.

Y sentenció: "Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me separé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido. Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí y he encontrado paz y alivio. Mi esposa y yo no queremos una vida condicionada por la imagen, la prensa ni la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y nuestra futura familia".