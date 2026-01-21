El letrado del cantante ha señalado que esta situación resulta incompatible con el "ordenamiento jurídico constitucional" español

Julio Iglesias, demandado también por tres trabajadores de su finca a los que despidió durante la pandemia del covid

Julio Iglesias ha dado un nuevo paso en su estrategia de defensa tras salir a la luz la denuncia presentada por dos exempleadas de su servicio doméstico por presuntas agresiones sexuales. El artista ha solicitado formalmente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que le remita una copia de la denuncia, alegando que resulta "insólito" que, siendo el principal afectado, no disponga de ella.

Tal y como ha recogido Europa Press, la representación legal del intérprete subraya la paradoja de que "el único interesado que no conoce el contenido de la denuncia sea precisamente el denunciado".

El letrado de Iglesias considera que esta situación resulta incompatible con el "ordenamiento jurídico constitucional" español y sostiene que existe un "indudable interés legítimo" en poder acceder a la denuncia para ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

La denuncia en cuestión recoge los testimonios de una empleada de hogar y una fisioterapeuta que trabajaron para Julio Iglesias y que aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral. Según sus declaraciones, los hechos se habrían producido en medio de un momento marcado por el control, el acoso continuo y una estructura jerárquica opresiva dentro del servicio doméstico del cantante.

Este nuevo movimiento del cantante llega después de que Iglesias solicitara archivar la denuncia de presuntas agresiones sexuales y la Fiscalía haya rechazado la personación de Julio Iglesias en las diligencias de investigación preprocesales abiertas a raíz de la denuncia. El Ministerio Público considera que no procede admitir su solicitud en esta fase inicial, una decisión que la defensa del artista ha cuestionado abiertamente.

"Es clara la necesidad de defensa y alegación por el denunciado sobre la citada cuestión procesal, ante la difusión pública de la denuncia y de la incoación de las presentes diligencias", ha manifestado el equipo legal del intérprete de 'Soy un truhan, soy un señor'.

El mensaje de Julio Iglesias y los presuntos hechos

Por su parte, Julio Iglesias difundió un mensaje publicado en su cuenta de Instagram en el que calificó las acusaciones de "absolutamente falsas" y reconoció sentirse profundamente afectado por la situación, afirmando que las informaciones le han causado "una gran tristeza".

"Nunca había sentido tanta maldad", escribió el artista, que advirtió de que aún le quedan "fuerzas" para que se conozca "toda la verdad" y para defender su "dignidad ante un agravio tan grave".

De acuerdo al testimonio de una de las denunciantes, los hechos habrían ocurrido en 2021, cuando ella tenía 22 años y Julio Iglesias 77. Asimismo, ha confesado haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante, describiendo penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

Los presuntos hechos habrían tenido lugar en las residencias de Iglesias en Punta Cana y Lyford Cay, supuestamente con conocimiento de las responsables de la gestión del hogar y de la contratación del personal.