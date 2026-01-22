Lidia González 22 ENE 2026 - 11:03h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa lo mucho que le ha costado dar el paso de hacerse un aumento de pecho

Jennifer Lara desvela los términos de la custodia de su hijo con Rubo Blanco tras su ruptura

Jennifer Lara ha querido hacer un vídeo muy importante para contarle a todos sus seguidores el importante paso que va a dar. Después de sincerarse sobre el futuro de su maternidad, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ anuncia su inminente paso por quirófano para operarse el pecho. La creadora de contenido no puede esconder sus nervios y ha explicado cómo se siente con una aparición inédita en su canal. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado!

La influencer no está atravesando su mejor momento personal, pero ha tomado una importante decisión con la que se encuentra completamente emocionada. Después de cargar contra Rubo Blanco y su nueva novia, la de Valladolid va a someterse a una operación de aumento de pecho y se ha sincerado al respecto: “Han sido muchos factores y, por fin, he dado el paso”.

“Llevaba mucho tiempo pensándolo”, explica la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. La creadora de contenido se ha decantado por meterse a quirófano para realizar este cambio físico al que le ha estado dando muchas vueltas. La influencer asegura que, dentro de muy poco, va a compartir todos los detalles a través de su canal de mtmad, ‘Un nuevo amanecer’, disponible en Mediaset Infnity.

