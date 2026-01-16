Lidia González 16 ENE 2026 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el motivo que se esconde tras este complicado paso que va a dar sobre su futuro como madre

Jennifer Lara desvela los términos de la custodia de su hijo con Rubo Blanco

Compartir







Jennifer Lara está comenzando a poner en orden muchos asuntos pendientes después de tener que afrontar el duro momento personal que ha vivido. Después de contar quién se va a quedar en la casa que compartía con el padre de su hijo, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ toma una drástica decisión sobre su maternidad tras romper con Rubo Blanco. La influencer ha pensado mucho al respecto y se sincera sobre todos los detalles de esta determinación. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha pasado unas semanas muy complicadas desde que su expareja la dejara de manera totalmente inesperada, incluso acudiendo al Registro Civil a sus espaldas. Ahora que está más serena y con ganas de dedicarse a sí misma, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el motivo que se esconde tras este complicado paso que va a dar: “Es la única opción que existe, lo tengo claro”.

PUEDE INTERESARTE Jennifer Lara carga contra el hermano de Rubo Blanco tras su comunicado criticándola

“Lo he pensado mucho”, asegura la creadora de contenido. Jennifer Lara ha querido abrirse en canal para explicar en qué punto se encuentra y habla sobre las consecuencias que esta decisión va a tener en su vida: “Es algo irreversible”.

Jennifer Lara confiesa si esta decisión sería diferente si siguiera con Rubo Blanco

Jennifer Lara ha comunicado esta situación unas semanas después de su ruptura con el padre de su hijo, pero ha confesado si esta decisión sería diferente si siguiera con Rubo Blanco. La creadora de contenido hace una profunda reflexión sobre el complicado momento que vive y todo lo que le ha llevado a este punto, sobre el que ha entrado en profundidad.

Jennifer Lara se sienta, una vez más, frente a las cámaras de mtmad para hablar largo y tendido sobre el cambio radical que va a vivir en su vida después de separarse de Rubo Blanco. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se ha mostrado muy firme sobre su maternidad y ha contado el importante paso que va a dar al respecto. Además, ha hablado muy claro sobre la nueva relación del futbolista y desvela si ella está abierta al amor. ¡No te pierdas nada, en exclusiva, en ‘Un nuevo amanecer’, disponible en Mediaset Infinity!