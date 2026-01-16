Lidia González 16 ENE 2026 - 11:01h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela algunos aspectos sobre la mujer que estaría con el futbolista

Jennifer Lara cuenta quién se va a quedar en la casa que compartía con Rubo Blanco

Jennifer Lara ha continuado sincerándose sobre el delicado momento en el que vive y todo lo que necesita poner en orden. Después de anunciar la drástica decisión que ha tomado sobre su maternidad, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ carga contra Rubo Blanco y su nueva novia. La influencer ha hablado claro al respecto y ha desvelado todos los detalles sobre esta situación. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

“Me da vergüenza ajena la situación”, comienza diciendo la creadora de contenido. Después de la repentina ruptura que ha sufrido y aclarar los términos de la custodia de su hijo con el futbolista, ha desvelado algunos aspectos sobre la persona con la que mantiene una relación: “Es una chica que los dos conocemos, la ha puesto de bonita para arriba”.

“He hablado con conocidos de él”, asegura. Muy enfadada por cómo se han desarrollado los acontecimientos entre ellos, la influencer explica todos los motivos por los que está tan molesta, enfrentándose así a las críticas que está recibiendo. Dolida por haberse creído las mentiras de su expareja y reflexionando sobre todo lo que ha vivido, la creadora de contenido se muestra muy tajante: “Me parecen dos ridículos”.

Tras sacar a la luz todo lo relacionado con la nueva pareja del deportista, la creadora de contenido cuenta cómo es su relación actual con Rubo Blanco. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el contenido de la conversación que mantuvo con él antes de que abandonase su casa y su reacción a las palabras que le dedicó.

Jennifer Lara se sienta frente a las cámaras de mtmad, con el corazón en la mano, para hablar sobre el momento que está atravesando. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha cargado contra Rubo Blanco y su nueva novia y cuenta todo lo que ha pasado. Además, la creadora de contenido desvela si está dispuesta a encontrar el amor y si tiene una nueva ilusión. ¡Descubre lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!