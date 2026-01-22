Marina Ruiz habla de su trastorno de ansiedad: “Descubrí la razón gracias a mi psicóloga”
La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' se sincera con sus seguidores sobre el motivo principal de su ansiedad
Marina Ruiz se abre en canal en sus redes sociales y habla abiertamente de su trastorno de ansiedad. Desde que la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ se sometiera a una intensa terapia en ‘Me quedo conmigo’, una experiencia en la que tuvo que enfrentarse a todos sus miedos, intenta siempre mostrarse muy abierta en lo que a sus sentimientos y ansiedad respecta.
Siendo siempre honesta con sus seguidores, la expareja de Omar Sánchez cuenta que ha descubierto recientemente que el gimnasio le daba ansiedad. “¿A alguna de mis seguidoras les ha pasado que vais al gimnasio y les da ansiedad? A mi me ha pasado y no entendía por qué. Me ponía a hacer ejercicios y tenía una ansiedad horrible, no lo disfrutaba”, ha comenzado diciendo.
Durante toda su vida, la influencer ha sido activa con el deporte. Gimnasio, tenis, pilates…todo tipo de actividad física que comenzó siendo un escape para ella y terminó convirtiéndose en una cárcel. “Todo esto tenía una trasfondo que yo no sabía y que descubrí gracias a mi psicóloga”, ha dicho con sinceridad.
Tras muchas sesiones con la psicóloga y trabajo interno, la de Tarragona ha logrado entender por qué el deporte le comenzó a darle ansiedad y hace una profunda reflexión sobre ello a través de su perfil de Instagram.
“Durante mucho tiempo le cogí coraje al gym. No porque no me gustara… sino porque no entrenaba por mí. Entrenaba por presión. Por personas que me hicieron sentir que mi cuerpo no era suficiente”, ha confesado con sinceridad junto a un video de ella misma haciendo todo tipo de ejercicios.
Estar expuesta al público y a críticas constantes sobre su físico le pasó factura y terminó cogiéndole rechazo al gimnasio, pues se convirtió en una obligación y no en un disfrute. Ahora que ya lo ha entendido, ha podido reconectar de nuevo con el ejercicio y desea que siga siendo así durante todo su 2026.
“Ahora el deporte es respeto. Es fuerza. Es cumplirle promesas a mi cuerpo. Propósitos del 2026: moverme por amor, no por presión”, ha terminado diciendo. Con esta reflexión, la creadora de contenido pretende ayudar a todos aquellos seguidores que estés pasando por lo mismo y lograr que cambien su punto de vista sobre el deporte.