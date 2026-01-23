Claudia Barraso 23 ENE 2026 - 14:42h.

El actor Donald Douglas, conocido por su papel en Bridget Jones', ha fallecido a los 92 años

El actor de Bridget Jones, Donald Douglas, ha fallecido a los 92 años tras pasar por una breve enfermedad por la que habría ingresado la semana pasada en el hospital y donde sus familiares y amigos se pudieron despedir de él después de que el pronóstico de los médicos fuese grave.

El actor ingresó en el hospital la semana pasada. Allí, los médicos confirmaron que la enfermedad era muy grave y sus familiares y amigos decidieron acompañarle y estar con él durante su ingreso hasta su fallecimiento. Una funeraria fue quien publicó su muerte, según ha informado el 'Daily Mail'.

Murió el pasado miércoles: “Queridos familiares y amigos, con gran tristeza les anunciamos el fallecimiento de Donald Douglas, el miércoles 14 de enero de 2026 en Albi”, decía el anuncio de la funeraria. El actor ha fallecido a los 92 años muy acompañado y rodeado de todos sus seres queridos, que lloran la pérdida de un gran icono del mundo de la televisión.

Su vida personal y profesional

Además de todos sus fans, compañeros y amigos, deja con mucho dolor a su viuda Emma Temple y a sus hijos Amy, Liza y Jodie y cinco nietos. El mundo de la televisión está de luto. Entre otros de sus trabajos, era muy conocido por dar vida al almirante Darcy, en ‘Bridget Jones’. También estuvo en otros programas como Doctor Who y Poldark.

Nació en 1933 en Escocia. Su gran salto en televisión fue cuando apareció en algunas telenovelas de la BBC. Al enterarse de su fallecimiento, muchos de sus compañeros han querido compartir algunas emotivas palabras para despedirse del longevo actor.