Ana Obregón ha aprovechado el hecho de que la Fiscalía archivase la causa de Julio Iglesias para atacar al Gobierno de España: "Qué miedo da vivir en España, qué miedo da viajar en España. Qué miedo da todo"

Kike Calleja asegura que el equipo de abogado de Julio Iglesias "está preparando demandas millonarias"

Compartir







La reacción de Ana Obregón al enterarse de que la Fiscalía ha decidido archivar el caso de presuntos abusos sexuales de su amigo Julio Iglesias por falta de competencias ha sido brutal y contundente. La actriz, que desde el primer momento se ha posicionado del lado del cantante, se ha pronunciado una vez más con un sorprendente y efusivo mensaje en sus redes sociales:

"Querido Julio, la verdad es el arma de la gente honesta, con la mentira atacan los cobardes y con la traición los miserables. El Gobierno en España estudió retirarte la Medalla de las Artes, te han quemado en la hoguera algunos medios y personas, han dañado tu honor con una maldad inconmensurable, todo ello sin un juicio. Hasta que una mañana nos despertamos con los mensajes de cariño, respeto y amor de las supuestas víctimas de agresión que te denunciaron, no solo mientras trabajaban en tu casa, si no también años después, mensajes que desmontaban los tres años de investigación que tardaron en crear una película de terror. Más tarde sale a la luz la página erótica a la que pertenecía una de las supuestas víctimas. También que la ONG que respalda a estas mujeres está vinculada a grandes inversores de izquierda, ahora solo espero que todos te pidan perdón y vayas a por todas. El daño ya está hecho, lo siento por tus hijos y por tu maravillosa mujer. He sido testigo de ´como has dedicado tui vida al trabajo, llevando al nivel más alto el nombre de España por todo el mundo. Qué miedo da vivir en España, qué miedo da viajar en España. Qué miedo da todo. La verdad te ha hecho libre, mi querido Julio".

El siguiente paso que Julio Iglesias planea dar

Almudena del Pozo tiene nuevos datos sobre la situación por la que atraviesa el cantante, quien estaría preparando junto a su equipo de abogados una estrategia judicial con la que contraatacar no solo a las dos denunciantes, si no también a los medios de comunicación "que hayan socavado su imagen":

PUEDE INTERESARTE Las pruebas que desmontan la versión de Vaitiare tras negar el abuso de Julio Iglesias que relató en su libro

"Me dicen que el equipo de abogados de Julio está ya manos a la obra con ese segundo paso del que habla Ana Obregón, me comentan que quieren ir analizando todo lo que se ha dicho y hecho en los medios de comunicación y, una vez cuantificado el daño que se les haya hecho, tomarán las medidas que tengan que tomar. Me cuentan que Julio sigue apoyándose en su familia, especialmente en Miranda, quien no se ha separado ni un segundo de su lado emocionalmente".

Kike Calleja corrobora las palabras de Almudena y añade que "se están preparando demandas millonarias", que los WhatsApps que ha mostrado "son solo la punta del iceberg".