Así ha sido la entrevista con Frank Rainieri, presunto traidor de Julio Iglesias, en 'El tiempo justo': "Él me llamó preocupado"

Frank Rainieri, amigo íntimo de Julio Iglesias, ofrece unas declaraciones en exclusiva a 'El tiempo justo' en mitad de las denuncias de agresión sexual contra el cantante. Juan de la Cueva, primo del artista, acusa a Rainer de ser un 'traidor', aunque él lo niega rotundamente como podemos escuchar en la entrevista realizada por el periodista Antonio Montero.

Rainieri, socio, vecino y amigo del artista de 'Soy un truhán, soy un señor', detalla cómo consiguieron levantar en común el imperio turístico que hoy es Punta Cana. "Si él es un gran cantante, es mejor como empresario", comparte en el programa de Telecinco.

Las relaciones empresariales entre Rainieri e Iglesias

Al llegar al enclave dominicano, ambos descubrieron que era un sitio paradisíaco que no debían desaprovechar. "Cuando él vio aquello, dijo: 'esto tiene un potencial...'". relata Rainieri. Todo lo que ellos dos idearon se materializó posteirormente en un negocio por el que el cantante llegó a embolsarse hasta 300 millones de dólares en el año 2018.

Pero no apareció de la nada. Tal y como explica el propio amigo de Iglesias, llevó mucho esfuerzo y muchas apuestas que eran arriesgadas. "Decidí que había que cambiar, que había otras oportunidades, y no había nada. No había agua, no había luz", explica. Así que Rainieri le propuso a Julio Iglesias que se encargasen de dar difusión al lugar ubicado en pleno Mar Caribe. "La idea era llevar a gente para comenzar a dar a conocer", señala.

Ambos se convirtieron en accionistas del grupo turístico en Punta Cana, pero, tras la muerte de Óscar de la Renta en 2014, en el año 2018 el cantante decidió vender parte de la empresa. Eso sí, uno y otro conservaron su relación personal y siguió formando parte de su círculo más cercano. La entrevista exclusiva llega en mitad del escándalo por un presunto caso de agresión sexual en el artista contra dos extrabajadoras del hogar, que le han denunciado ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional.