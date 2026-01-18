Fiesta 18 ENE 2026 - 17:36h.

A raíz de las graves acusaciones de dos ex trabajadoras de Julio Iglesias, que lo denunciaban públicamente por presuntas agresiones sexuales, Vaitiare Hirshon, expareja del cantante y la primera mujer que confesó haber sufrido presuntos abusos por parte de él, sorprendía en el último programa de '¡De viernes!' al negar rotundamente todo lo que relató en su libro sobre sus duras vivencias con el artista.

Esta tarde en 'Fiesta', Saúl Ortiz sacaba a la luz todas las pruebas que desmontan la versión dada por la modelo y actriz francopolinesa, que en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta en el que aseguraba que "fue víctima de un engaño de los traductores del libro", puesto que, lo que estos reflejaron en su libro, estaba muy lejos de ser lo que realmente ella había vivido con Julio Iglesias.

En su libro, 'Muñeca de trapo', publicado en el año 2010, Vaitiare hablaba con todo lujo de detalles de su relación con Julio Iglesias, que comenzó cuando ella tenía 17 años y el 38. Sobre su romance con el cantante, la modelo desvelaba las comprometidas prácticas sexuales que mantenía con el y hablaba sobre este como una persona "muy controladora".

Sin embargo, en la entrevista del pasado viernes, la versión dada por Hirshon se distanciaba por completo de lo que ella misma relató en su libro y, en medio de toda la polémica de Julio Iglesia, le mandaba un llamativo mensaje de apoyo: "Es un hombre increíble, le deseo lo mejor, que se investigue y salga la verdad. No quiero juzgar".

Saúl Ortiz saca las pruebas que demuestran que Vaitiare miente

En el programa de Emma García, el periodista Saúl Ortiz sacaba las pruebas que demostraban que Vaitiare miente al negar los hechos relatados en su libro. "Ella cuenta que no sabe nada de este libro que no tiene ni idea, pero contrasta con una entrevista que ella misma concede en 'El mundo' donde hace referencia a extractos de ese libro", explicaba Saúl.

El periodista del programa mostraba varias imágenes en las que la propia modelo confirmaba, en la entrevista concedida al periódico de 'El Mundo', algunos de los polémicos episodios que vivió con Julio Iglesias relatados en su libro: "Por mucha tergiversación que hubiera, por mucha confusión a la hora de traducir, efectivamente, Vaitiare era perfectamente conocedora del contenido que se iba publicar en 'Muñeca de trapo", sentenciaba Saúl.