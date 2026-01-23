Así ha reaccionado Julio Iglesias al conocer el archivo de la causa

El exmánager de Julio Iglesias revela los mayores miedos del cantante: “Desconfía de todo y de todos”

El archivo de la denuncia por acoso sexual contra Julio Iglesias ha marcado la actualidad del corazón y ha provocado una reacción inmediata en el entorno del artista. 'El tiempo justo' ha podido conocer en exclusiva cómo ha recibido el cantante esta decisión judicial y cuál es su estado de ánimo tras una de las semanas más delicadas a nivel personal y mediático.

Según ha confirmado la colaboradora, Leticia Requejo, Julio Iglesias ha recibido la noticia de forma personal a través de su abogado, José Antonio Choclán. Desde su entorno aseguran que el cantante estaba confiado en que el procedimiento acabaría archivándose y que la resolución no le ha pillado por sorpresa. Eso sí, lejos de una alegría contenida, la palabra que más se repite es clara: "Está pletórico", confirmaba la periodista.

No obstante, quienes le rodean reconocen que hay un aspecto que sigue preocupándole profundamente: el daño reputacional y de imagen que ha supuesto este proceso. Una herida que, según apuntan, no se repara automáticamente con una decisión judicial favorable y que afecta tanto al artista como a las personas que le quieren y le han apoyado durante estos meses.

La reacción del abogado

Alex Álvarez ha hablado con el propio abogado de Julio Iglesias ha confirmado al programa que la noticia se ha recibido “con satisfacción, no puede ser de otra manera”, insistiendo en la tranquilidad con la que el cantante ha afrontado el desenlace del caso.