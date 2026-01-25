Fiesta 25 ENE 2026 - 21:08h.

Chari Lojo y Agustín Redondo anuncian, en exclusiva para 'Fiesta', que se casan

Chari Lojo, de 'GH' a funcionaria de prisiones: "Me he tenido que ganar el respeto de violadores y narcos"

A mediados de 2020, Chari Lojo (exconcursante de 'Gran Hermano 12') sorprendía posando junto a Agustín Redondo (exparticipante de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'). Lo presentaba así como su novio, pues junto a estas publicaciones acompañaban mensajes como "mi más bonita casualidad". Ahora, la pareja decide dar un paso más en su relación y... ¡Se casan!

Tras cinco años de relación con algún que otro altibajo (recordemos, que en el año 2022, Chari Lojo habló abiertamente para 'Outdoor' de su ruptura con Agustín), la pareja ha decidido afianzar su relación pasando por el altar. Amor Romeira tiene todos los detalles de esta futura e inesperada boda y los comparte, en exclusiva, con todos los espectadores de 'Fiesta'.

¡Chari Lojo y Agustín Redondo anuncian que se casan!

Chari Lojo, a quien conocimos en la duodécima edición de 'Gran Hermano' junto a la que era su pareja en aquel momento, Rubén, y Agustín Redondo, expretendiente de Patricia Steisy en el programa de citas 'Mujeres y Hombres y Viceversa', han decidido formalizar su relación pasando por el altar. Tras un corto parón por separado, la pareja retomó su decisión y ahora deciden casarse para celebrar su amor de siete años.

En el plató de 'Fiesta', la pareja habla de su relación: "Lo nuestro fue el destino. Coincidimos en el mismo centro penitenciario donde trabajamos de funcionarios", nos cuentan. Coincidieron en el primer examen de la oposición, ambos suspendieron y se encontraron tiempo después, cuando ambos fueron destinados a una prisión de Ceuta. "Siempre tenemos la broma de que nos unió la cárcel y la gente siempre nos pregunta", nos cuentan.

La televisiva pareja no solo ha revelado cómo se conocieron y cuáles son sus planes de futuro, si no que aprovechan su visita al plató del programa para hablar de su presente y de qué están estudiando en la actualidad. Muy felices, Chari y Agustín hablan también del bonito proyecto que tienen entre manos con su boda, aunque confiesan que da mucho trabajo: aún no tienen fecha de boda, pero tienen que claro que será un sábado después de verano.

La vida actual de Chari Lojo como funcionaria de prisiones

Tras alejarse del foco mediático y dejar a un lado el mundo televisivo (también formó parte de la tercera edición de 'GH VIP'), Chari Lojo decidió cambiar de profesión y ahora trabaja como funcionaria de presiones. En una entrevista a 'Outdoor', confesó que se había tenido que ganar el respeto de violadores y narcos y desveló cuál fue su peor experiencia en prisión: