Duro altercado entre Jeimy Báez y Adrián Creus en un bar: "Ella le agredió con una copa"

Fiesta 25 ENE 2026 - 17:26h.

Según Amor Romeira, la madre del hijo de Yulen Pereira y su mejor amigo coincidieron en un bar: "Ella se acercó y le tiró una copa, los presentes no daban crédito"

Al inicio del programa Amor Romeira anunciaba una noticia que tenía como protagonistas a dos personas muy conocidas. Al parecer, estas dos personas (hombre y mujer) habrían protagonizado una acalorada discusión que habría terminado con una copa estrellada sobre él. Amor no tardaba en decir los nombres: Jeimy Báez y Adrián Creus, la madre del hijo y uno de los mejores amigos de Yulen Pereira respectivamente.

Según la colaboradora de 'Fiesta', los hechos habrían ocurrido hace unos días en un bar de Tarragona en el coincidieron "de tardeo":

"Me cuentan que Jeimy entra en el bar y se va directa hasta Adrián cuando este estaba disfrutando con otras personas. Me dicen que Jeimy directamente le tira por encima una copa a Adrián para salir inmediatamente después del local. Todos los presentes se quedan impactados por la escena y yo me pregunto... ¿qué motivos tenía Jeimy para agredir así a uno de los mejores amigos del padre de su hijo? Me he puesto en contacto con Adrián y tengo la información".

Parece ser que ambos habrían vivido una aventura que provocó la ruptura entre Yulen y Jeimy cuando ella estaba embarazada.

