Miguel Frigenti acusa a Amor Romeira e Iván Reboso de intentar manipularlo: "Me han presionado"

Fiesta 25 ENE 2026 - 16:40h.

Miguel Frigenti, en pie de guerra con Amor Romeira e Iván Reboso: el motivo de su enfrentamiento

Los colaboradores de 'Fiesta' se encuentran en pie de guerra. Emma García comienza el programa de este domingo junto a Miguel Frigenti, que le confiesa lo dolido que está con dos de sus compañeros del programa: Amor Romeira e Iván Reboso. Él dice no tener ningún problema con ellos, sino que son ellos los que parecen tener un problema con él. Pero es que el tema parece ser que viene por las defensas que cada uno lleva a cabo de sus concursantes favoritos de 'GH DÚO'.

"Como no tienen argumentos para defender a sus amigas porque son unos pelotas, me refiero a Belén Rodríguez y a Carmen Borrego, que son las fuertes de la casa, lo que hacen es que, como tienen que desviar el discurso porque no saben decir nada bueno de ellas, tienen que atacar mi trabajo y estoy hasta las narices", es parte de la queja de Frigenti con respecto a Amor Romeira e Iván Reboso. ¿Pero a qué se refiere Miguel con eso de 'atacar mi trabajo'?

"Están ejerciendo presión. Amor Romeira, en redes sociales, está haciendo reels criticando mi manera de trabajar, Iván Reboso diciéndome fuera de cámaras que yo hago lo que hago solo por buscar enfrentamientos con Carmen Borrego", es parte de su aclaración al respecto. Ante estas palabras, Amor e Iván no pueden mantenerse callados y es cuando la presentadora del programa propicia un encuentro entre los tres colaboradores para intentar aclarar la situación.

El enfrentamiento de Miguel Frigenti con Amor Romeira e Iván Reboso

Amor Romeira se defiende de las palabras de Frigenti diciendo que ella ha hecho un reel criticándole después de que él dijera en 'El tiempo justo' que ella "va de espaldas" cuando ella considera que va "siempre de frente". Ante la presión que dice sentir Miguel, Amor dice que "se equivoca porque yo siempre he dicho que vale mucho para hacer su trabajo, que es un gran colaborador. Yo no te cuestiono, yo solo digo decir lo que está pasando...

... Él no es una víctima, es parte del conflicto, parte de esta ecuación. Él está aquí por culpa de Belén Ro. Ella, dentro de la casa, ha verbalizado 'Miguel Frigenti, ya sabes lo que hay que hacer', y nosotros, desde fuera, estamos preguntando qué pasa, si estás traicionando a Belén (porque Belén cree que él la iba a defender, pero no está siendo así), si te pidió que la defendieras y no lo estás haciendo... si eso es presionar, apaga y vámonos".

Miguel sigue de brazos cruzados y le echa en cara a Amor que le llamase "desleal", pues lo considera un ataque. Por su parte, Iván le echa en cara a Miguel que haya compartido con el público lo que él le dice fuera de cámaras. Tras esto, Miguel explota: "Lo que no se puede hacer es coger a un compañero para decirle lo que tiene que decir y cómo tiene que trabajar y yo no estoy aquí para cumplir vuestras órdenes", acusándoles así de intentar manipularle. Amor e Iván se echan las manos a la cabeza y niegan que esto haya sido así. ¿Llegarán a un entendimiento?