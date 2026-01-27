Exclusiva | El estado de la relación de Aitana y Plex tras los rumores de crisis

Lidia González 27 ENE 2026 - 18:30h.

La situación sentimental de Aitana siempre ha estado en el punto de mira y, por ello, cada paso que da es susceptible de convertirse en noticia. A pesar de que últimamente se había mostrado muy feliz y enamorada con Plex, lo cierto es que últimamente han salido a la luz rumores de crisis que han vuelto a poner a la cantante en el centro de la polémica. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ traen información, en exclusiva, sobre el estado de su relación actual. ¡Dale al play y entérate de todo en el programa completo, en Mediaset Infinity!

“El sábado existió un evento al que acudieron juntos”, comienza explicando Amor Romeira. A pesar de esto, se ha manejado la información de que la cantante y el influencer no estarían en su mejor momento y de que sus fotos juntos no eran actuales. La colaboradora del programa ha hablado con personas que asistieron para comprobar, de primera mano, si esto es cierto: “Me puse en contacto con la gente que estaba por ahí”.

Desde que se confirmase su relación, la pareja ha estado sometida a un nivel de seguimiento muy alto y a nadie se le escapa ningún detalle de lo que sucede entre ellos. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ aconsejan a la cantante sobre como gestionar la situación que está viviendo y al hablar de su relación con Plex, aseguran tajantemente: “Se levanta una liebre”.

Amor Romeira ha hablado con algunas personas que acudieron al evento en el que coincidieron con Aitana y Plex para desvelar todos los detalles de lo que ocurrió. La colaboradora de televisión despeja todas las dudas sobre la relación de la cantante y se pronuncia respecto a la falta de contenido de la pareja en redes sociales.

Aitana y Plex vuelven a convertirse en los protagonistas de la noticia después de que saliera a la luz una posible crisis, e incluso ruptura, entre ellos. Amor Romeira, colaboradora de ‘En todas las salsas’, tiene todos los detalles sobre el estado de la relación de la cantante y el influencer y no duda en ponerlo todo sobre la mesa. Además, no dudan en comentar todo lo que está ocurriendo en el panorama, como el embarazo de Lucía Pombo. ¡No te lo pierdas en Mediaset Infintiy!