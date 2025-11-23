Aitana ha compartido con los seguidores de Ibai Llanos quién tomó la iniciativa en su relación de pareja con Plex

Aitana dedica el primer Latin Grammy de su carrera a su novio Plex: "Gracias a Dani, que le quiero con todo mi corazón"

Ibai Llanos ha vuelto a dar contenido a sus seguidores y a los miles de fans de una de las parejas más seguidas por los adolescentes y jóvenes a través de las redes sociales. En su último vídeo publicado en su cuenta de YouTube, el creador de contenido ha contado con la presencia de Aitana y de Plex.

El trío de amigos se ha juntado en un estudio y ha querido jugar a reto que han compartido a través de sus seguidores. El reto que se puede seguir y jugar desde casa consistía en adivinar a través de unas preguntas y anécdotas si una serie de candidatos eran pareja o, por el contrario, eran solo amigos o no se conocían.

¿Quién se interesó por quién?

Una serie de anónimos se han prestado para ser los protagonistas de este reto en el que, a través de averiguaciones y preguntas, Aitana, Plex e Ibai Llanos intentaban descifrar si eran pareja o solo desconocidos.

A través de esta dinámica, Aitana y Plex han desvelado algún que otro detalle de su pareja que aún no conocían sus seguidores. Uno de ellos ha sido saber quién se interesó por el otro antes de comenzar su romance.

Tras preguntar a uno de los candidatos cómo comenzó a hablar con su pareja, Ibai Llanos ha sugerido que, en el caso de la cantante y del creador de contenido, fue Plex el primero que habló a Aitana.

Sin embargo, la cantante ha desmentido esta suposición y ha querido aclarar cómo comenzaron a hablar el que ahora es su pareja y ella. Para sorpresa de muchos, fue la propia Aitana la que tomó la iniciativa y se preocupó por entablar una conversación con Plex.

"Le escribí yo. No le contesté a una historia. Le hablé para invitarle a mi 'premiere'. Bueno, no fue así, pero le escribí yo primero", confesaba la intérprete de 'Superestrella' entre risas. Una anécdota que ha compartido la cantante con los millones de seguidores de Ibai Llanos y que, también, ha sacado una sonrisa y ha logrado sonrojar a Plex.

La relación entre Aitana y Plex

En las últimas semanas, las muestras de amor entre Aitana y Plex son continúas.

Tan solo unos días después de acompañar a Aitana a la gala de los Latin Grammy en Las Vegas confirmando que su relación está más que consolidada, y de que la cantante le dedicase su primer gramófono confesando que le quiere "con todo su corazón", Plex reaparecía en la entrega de los Premios GQ Men of the Year 2025 en el Museo Reina Sofía de Madrid para recoger el galardón a uno de los hombres del año junto a otros rostros conocidos como el actor Walton Goggins, los hermanos Marc y Álex Márquez, o los cantantes Leiva, Amaia Romero, y Rels B.

"Me hace mucha ilusión la verdad. No os voy a mentir, no soy muy de premios, pero bueno, especialmente este me hace mucha ilusión, sobre todo poder venir con mis amigos y mi familia me hace feliz. Se lo dedico a todas las personas que me acompañan en mi vida que hacen la persona que soy yo" expresaba a su paso por la alfombra roja.

"Ya sé quién queréis que diga" añadía entre risas cuando la prensa quería saber si se lo dedicaba a alguna persona en especial.

Confesando que Aitana tiene "muchas cosas" y que está tan enamorado "bueno, pues porque la quiero y ya está... no creo que haya que...", Plex no dudaba en confirmar con un rotundo "sí" y una sonrisa que la cantante de 'Vas a quedarte' es "la mujer de su vida". "Es lo que queríais, ¿no? pues ya está", confirmaba ante los medios de comunicación mientras se ruborizaba.