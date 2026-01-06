Aitana y Plex... ¿boda a la vista?: ¡todos los detalles, en 'Vaya fama!'

Durante este martes 6 de enero día de Reyes, '¡Vaya fama!' ha lanzado una exclusiva que va a dar mucho que hablar en los próximos días. Y es que una de las parejas más famosas y mediáticas podrían estar planeando una futura boda tras pasar el primer día del año juntos, lo que supondría un gran paso para ambos en su relación. Se trata de nada más y nada menos que de Aitana Ocaña y el youtuber Plex.

Ambos, la cantante y el influencer, podrían estar pensando en boda. '¡Vaya fama!' se ha desplazado hasta el pueblo de Plex, concretamente hasta las inmediaciones de la casa del famoso youtuber, para contar toda la última hora. Y es que ambos han pasado el primer día del año en un restaurante especializado en bodas: "Nos han contado que muy probablemente, este año, Aitana y Plex se digan el 'sí quiero'".

Todos los detalles del primer día del año juntos

'¡Vaya fama!' sabe todos los detalles de dónde han pasado Aitana y Plex el primer día de 2026 juntos, pista clave para entender el por qué de una futura y posible boda de ambos. Los dos han hablado con el restaurante especializado en bodas donde comieron el pasado 1 de enero y en donde se enteraron de cómo sería ese menú de un futuro enlace. Y lo que es mejor, cómo prepararían ese enlace.

El chef que preparó la comida para Aitana y Plex el pasado 1 de enero ha señalado en '¡Vaya fama!' que suelen ir a dicho restaurante a comer. Además, ha desvelado los platos que degustaron: "Es posible que en un futuro haya un enlace, quién sabe".

"Plex tiene el beneplácito de la familia de Aitana"

Por otro lado, Almudena del Pozo ha dado más detalles sobre esta posible boda, asegurando que Plex tiene el beneplácito de la familia de la cantante: "A los padres de Aitana le encanta Dani. Saben que es un chico absolutamente normal. Cada día están más unidos y estos meses hemos vistos muchas muestras de amor".