La importante petición legal de Brooklyn Beckham a sus padres, David y Victoria, con la que aumenta la crisis en la familia

El primogénito de David y Victoria Beckham, Brooklyn, de 26 años, no ha aguantado más la actitud de sus progenitores y ha decidido romper públicamente con ellos tras acusarlos de "una falta de respeto permanente" hacia su esposa Nicola Peltz.

"No quiero reconciliarme con mi familia", afirma tajante Brooklyn en un comunicado emitido en Instagram esta tarde y que confirma los rumores de una ruptura con sus padres, a quienes acusa de "arruinar sin parar" su relación de pareja con su ahora esposa.

Asegura que sus padres "tanto privada como públicamente" ha llevado a cabo "ataques sin descanso" también contra él, unos ataques para los que utilizaban a "esa prensa a sus órdenes".

Empeño en arruinar la boda

Detalla un incidente ocurrido en 2022 durante su boda, a cuenta del vestido de novia diseñado por Victoria para su esposa y que a última hora no estaba listo, lo que según él tenía como propósito hacer fracasar el enlace.

Lejos de apoyar a su hijo en su relación con Nicola, Brooklyn asegura en su publicación que su madre hizo todo lo posible para arruinar su boda convirtiendo el que tenía que ser el día más feliz de su vida en una verdadera tortura. "Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo" revela el joven. Además, explica que este enfrentamiento tiene su origen en temas económicos: "Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Insistieron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del trato... Nunca me han tratado de la misma manera desde entonces".

Muestra del empeño de la ex 'Spice Girls' en arruinar la boda de su hijo fue el esperado momento del baile nupcial en el que ella decidió acaparar todas las miradas y bailar con su hijo. "Frente a nuestros 500 invitados a la boda, Marc Anthony me llamó al escenario, donde en el programa estaba planeado mi baile romántico con mi esposa, pero en cambio mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó sobre mí de manera muy inapropiada delante de todos" ha relatado Brooklyn.

"Contar la verdad"

"Me he callado durante años y me empeñé en guardar estos asuntos en la intimidad. Desgraciadamente, mis padres y su equipo siguen acudiendo a la prensa y no me dejan otra opción más que hablar por mí y contar la verdad sobre solo algunas de las mentiras".

"No quiero reconciliarme con mi familia. No me van a controlar. Yo me represento a mi mismo por primera vez en mi vida. En toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en prensa sobre la familia. Los posts simulados para las redes sociales, los acontecimientos familiares y las relaciones falsas han sido los adornos de la vida en la que nací", concluye.