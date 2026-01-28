Lidia González 28 ENE 2026 - 16:23h.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ confiesa que está enamorada

La reacción de Maica Benedicto al enterarse de que Gerard se habría liado con Gabriella

Compartir







Bea Retamal no ha tenido buena suerte en el amor en el pasado, pero todo podría haber cambiado para la influencer. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ habla sobre su nuevo novio y confiesa el momento sentimental que atraviesa. Sergio Ojer se ha puesto en contacto con la creadora de contenido para conocer, de primera mano, cómo se encuentra. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en el programa completo en Mediaset Infintiy!

La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ ha comenzado una relación “muy incipiente”, pero eso no ha impedido que comience a compartir contenido en redes sociales, de lo más enamorada. “Está encantada, el chico es muy detallista”, asegura Amor Romeira, muy buena amiga de la valenciana.

Sergio Ojer, colaborador de ‘En todas las salsas’ ha querido hablar con la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’, quien hablaba sobre sus planes de convertirse en madre, y esta se ha sincerado por completo. “Tenía mucho miedo a enamorarme”, comienza asegurando al hablar de su complicado pasado amoroso; sin embargo, ha encontrado a la persona indicada y asegura que no quiso “dejar pasar la oportunidad”.

Programa completo: El polémico inicio de la relación de Bea Retamal

PUEDE INTERESARTE La drástica decisión que Yulen Pereira ha tomado tras su conflicto con Jeimy Baez

A pesar de que, actualmente, Bea Retamal se encuentra en un gran momento personal y no duda en mostrar lo enamorada que está, lo cierto es que el principio fue complicado. Los colaboradores de ‘En todas las salsas’ recuerdan el polémico inicio de su relación y ponen sobre la mesa todo lo que ocurrió con Iris Tortosa.

Parece que Bea Retamal ha encontrado, por fin, el amor y ha confesado lo enamorada que está. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ habla, en exclusiva, para el programa y desvela cómo se siente. Además, Amor Romeira cuenta la divertida anécdota que dio pie a que la valenciana conociera a su pareja: “Al final, se quedó con el camarero”. ¡Descubre todo lo que ha contado la influencer, en el programa para Mediaset Infinity!