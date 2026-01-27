Lidia González 27 ENE 2026 - 17:30h.

Maica Benedicto, muy contundente, tras descubrir que Gerard Arias se habría besado con Gabriella Hahlingag

Maica Benedicto aterriza en el plató de ‘En todas las salsas’ con muchas ganas de hablar sobre su vida sentimental y, en concreto, una información que ha llegado al programa, en exclusiva. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ desvela su reacción al enterarse de que Gerard Arias se habría liado con Gabriella Hahlingag en su cumpleaños. La influencer aclara su relación con el de Tomelloso tras todos los rumores y se enfrenta a todo lo que se ha contado de lo que ocurrió en su gran celebración. ¡No te pierdas nada en el programa completo, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Aunque este asunto se viene rumoreando desde hace mucho tiempo, y ella ya se han pronunciado en otras ocasiones, el cumpleaños de la influencer ha vuelto a poner el foco en esta relación por su más que evidente complicidad. “Cuando lo descubriste, fuiste a pedirle explicaciones”, asegura Amor Romeira, quien ha sido la encargada de sacar a la luz todo lo que sucedió en la fiesta de la murciana.

“Si compartimos momentos, ¿por qué me oculta esto?”, reflexiona la creadora de contenido, que no ha dudado en explicar cómo se siente respecto al que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ abre por completo su corazón y confiesa lo que realmente siente por él. Además, cuenta todos los detalles de lo que sucedió tras enterarse de lo sucedido en su cumpleaños.

El vínculo entre Maica Benedicto y Gerard Arias es una verdadera incógnita que sigue dando mucho de qué hablar. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ no solo se ha sincerado sobre sus sentimientos, sino que también habla sobre la conversación que mantuvo con el influencer respecto a su relación y el punto al que quieren llegar.

Maica Benedicto no tiene ningún problema en ser transparente en cuanto a sus sentimientos y relaciones y esta ocasión no iba a ser una excepción. La que fuera concursante de ‘Gran Hermano’ habla claro sobre el episodio que pasó en su cumpleaños después de saber que Gerard Arias se habría besado con Gabriella Hahlingag. Además, confiesa si ha dormido en casa del exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ alguna vez, puesto que viven en la misma urbanización. ¡Descubre todo lo que ha contado la creadora de contenido, en exclusiva, para Mediaset Infinity!