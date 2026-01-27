Lara Guerra 27 ENE 2026 - 23:24h.

Descubrimos la dura decisión que Yulen Pereira ha tomado sobre Jeimi Baez

Amor Romeira confirma que se ha besado con John Guts tras su salida de ‘GH DÚO’: “Tengo algo, ha sido muy bonito”

'En todas las salsas' llega con un nuevo programa donde el salseo es el gran protagonista. Amor Romeira se sienta en el plató del videopodcast para desvelar todos los detalles sobre la drástica decisión que Yulen Pereira habría tomado tras el conflicto con Jeimy Baez.

Tras una ruptura con muchos frentes abiertos, entre los que conocimos que al poco tiempo de su ruptura, Jeimy esperaba un hijo de él. La joven, que dio a luz el pasado 2 de septiembre tomaba la decisión de seguir con el embarazo como madre soltera. Sin embargo, tiempo después, la colaboradora, Amor Romeira desvela en exclusiva nuevos detalles que hablan de esta pareja.

El que fuera pareja de Anabel Pantoja estaría tomando una fuerte decisión que apunta directamente a lo ocurrido con el conflicto de Jeimy Baez. Entre todo esto, además de contar todos los detalles sobre lo que va a realizar el deportista, Amor Romeira desea que "espero que todo sea por el bien de esta personita y creo que deberían dejar la guerras a un lado para pensar en el bien común de su hijo", asegura.

Pese a que Jeimy se mostrara con ganas de ser madre soltera, la colaboradora asegura que "se ha mostrado como recriminando que no había interés por parte de Yulen para estar con el hijo que tenían en común y además sabía que había un reconocimiento de paternidad. Ambos habían coincidido en 'De viernes' hablando sobre el proceso y me parece incluso feo por la parte de ella". Ahora, Amor Romeira aporta todos los detalles que giran en torno a lo ocurrido y revela la drastica decisión que habría tomado Yulen Pereira frente a la que fuera su pareja, Jeimy Baez ¡Dale al play y no te pierdas nada!

Amor Romeira aterriza como colaboradora de 'En todas las salsas' y como no podía ser de otra manera, llega con mucha información; una de ellas gira en torno a la drástica decisión que Yulen Pereira habría tomado frente al conflicto surgido con Jeimy Baez. Además, la que fuera concursante de 'GH' desvela cómo han sido sus besos con el primer expulsado de 'GH DÚO', John Guts; del que habla con los ojos brillantes y confiesa que "ha sido bonito".

Por otro lado, descubrimos todos los detalles sobre el evento al que han acudido juntos Aitana y Plex en un momento complicado para la pareja por la multitud de rumores que apunta a una posible ruptura. Además, Maica Benedicto desvela cómo está su corazón y reacciona al lio de Gerard con Gabriella.