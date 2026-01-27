Lara Guerra 27 ENE 2026 - 22:41h.

Amor Romeira desvela cómo es John Guts en la intimidad y si tendría algo más serio con él

Amor Romeira aterriza a un nuevo programa de 'En todas las salsas' con ganas de hablar sobre alguien muy especial del entorno de 'GH DÚO'. Y ese es John Guts, el primer expulsado de la nueva edición del reality más esperado de la televisión. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' en 2007 ha traído un bombazo al plató del videopodcast sobre sí misma y el mexicano.

John Guts es el primer expulsado de la nueva edición de 'GH DÚO'; en él entraba junto a Belén Rodríguez de pareja, con la que confesaba haberse dado un beso, una trama en la que luego se confesó que todo era una broma para ver la reacción del resto de concursantes. Sin embargo, en su salida parece que el cantante no ha perdido el tiempo en brindar con uno de sus besos, y así lo desvela Amor Romeira, colaboradora del programa de 'En todas las salsas'.

La cantante se sincera como nunca antes sobre cómo es su relación con Jonathan Gutiérrez. Asimismo confiesa que fue ella quién "entro" al de 'GH DÚO' y no duda ene mencionar cómo es en la intimidad con todo lujo de detalles: "Tengo un chispeo". Además, la colaboradora asegura que hubo besos entre ambos y pronuncia cuáles fueron sus sensaciones anteriores a ese esperado beso y las de después. Pero Amor no se queda ahí, también se ha mojado y ha desvelado si tendría algo más allá con él ¡Dale al play para descubrir todos los detalles del beso entre el que fuera concursante de 'GH DÚO' y la colaboradora de 'En todas las salsas'.

'En todas las salsas' llega como no podía ser menos con muchísimo más salseo del que nos encanta. Amor Romeira llega al nuevo programa del videopodcats desvelando información exclusiva sobre el evento al que acudieron juntos Aitana y Plex tras los numerosos rumores sobre una posible crisis entre la pareja del momento. Asimismo, Romeira desvela en exclusiva que se ha dado algunos besitos con John Guts, el primer expulsado de 'Gran Hermano Dúo'.

Por otro lado, Maica Benedicto también se sienta en el programa para revelar cómo se encuentra su vida amorosa actual, conocer cómo es su relación con Gerard; con el que se le ha visto en varias ocasiones y su reacción al enterarse de que se habría liado con Gabriella.