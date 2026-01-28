Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan su segundo hijo en común

Aún no se conocen detalles sobre la fecha prevista de nacimiento ni el sexo del bebé

Marc Anthony y Nadia Ferreira contrajeron matrimonio en enero de 2023 en una ceremonia celebrada en Miami

Compartir







Marc Anthony y Nadia Ferreira han confirmado que ampliarán la familia con la llegada de su segundo hijo en común, una noticia que ambos han compartido coincidiendo con su tercer aniversario de boda. La información, difundida por varios medios, se hace eco del mensaje publicado por la modelo paraguaya en sus redes sociales, acompañado de una fotografía en la muestra su avanzado estado de gestación.

La pareja, que contrajo matrimonio en enero de 2023 en una ceremonia celebrada en Miami, vive así un nuevo capítulo en su historia personal. Ferreira, de 26 años, y Anthony, de 57, ya son padres de un niño nacido en junio de 2023, al que cariñosamente llaman “Maquito”. Con este nuevo embarazo, el pequeño se convertirá en hermano mayor, un detalle que la propia modelo destacó en su mensaje de aniversario: “Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Maquito va a ser hermano mayor”, escribió, según recoge la revista People

Doble celebración

La publicación muestra a Ferreira posando con serenidad y una sonrisa discreta, dejando ver su silueta premamá. La imagen, que rápidamente acumuló miles de reacciones, ha sido interpretada por sus seguidores como una celebración doble: el aniversario matrimonial y la llegada de un nuevo miembro a la familia. Aunque la pareja no ha ofrecido más detalles sobre el embarazo, la confirmación ha generado una oleada de felicitaciones tanto de fans como de figuras del mundo del espectáculo.

El citado medio también confirma que ambos están esperando su segundo hijo, reforzando la noticia que ya circulaba en redes sociales y medios internacionales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Este nuevo embarazo llega en un momento de estabilidad para la pareja, que ha mantenido una presencia constante en eventos públicos y redes sociales durante el último año. Ferreira, quien fue finalista de Miss Universo en 2021, ha continuado desarrollando proyectos vinculados a la moda y la filantropía, mientras que Marc Anthony ha seguido activo en la música y en su fundación Maestro Cares, dedicada a apoyar a niños y comunidades vulnerables en América Latina.

Como recuerda ¡Hola!, la historia de ambos comenzó una década antes de su boda, cuando Ferreira asistió a un concierto del cantante en Paraguay cuando tenía 16 años, sin imaginar que años después terminarían formando una familia juntos. Desde que oficializaron su relación, la pareja ha compartido públicamente momentos clave de su vida, como su compromiso, su boda y el nacimiento de su primer hijo.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aunque aún no se conocen detalles sobre la fecha prevista de nacimiento ni el sexo del bebé, se espera que la pareja comparta más información en las próximas semanas, siguiendo la línea de comunicación cercana que han mantenido con sus seguidores.

Junto con su hijo Marco, Anthony es padre de otros siete hijos. Comparte a su hija Arianna, de 31 años, y a su hijo Chase, de 28, con su exnovia Debbie Rosado; a sus hijos Cristian, de 25 años, y Ryan, de 22, con su exesposa Dayanara Torres ; y a los gemelos Emme y Maximilian, de 17 años, con su exesposa Jennifer López.