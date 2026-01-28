La lista de los coches que más han subido de precio y que debes saber a la hora de comprar uno

El Toyota Yaris ha experimentado un incremento de precio del 80% de 2019 a 2025.

El Toyota Yaris ha experimentado un incremento de precio del 80% de 2019 a 2025, lo que le sitúa como el modelo más popular de España que más ha aumentado su precio desde antes de la pandemia, del ranking de los 20 coches más vendidos de España, al pasar de un precio medio de 17.098 euros a 30.736 euros.

Así se recoge en el Barómetro de Coches Nuevos elaborado por Coches.com y Ganvam, en el que se afirma que el precio medio de los coches nuevos en concesionario oficial subió en España un 45,6% a cierre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2019, año prepandemia, hasta llegar a 44.419 euros.

El Seat Ibiza, el cuarto modelo más popular en España en 2025, también ha experimentado una notable escalada de su precio medio respecto a 2019, pasando de costar 15.905 euros a 25.667 euros, lo que se traduce en una diferencia de casi 10.000 euros.

El modelo más caro en 2025 ha sido el Kia Sportage, que se comercializa por 41.847 euros de media. A continuación se ha situado el Hyundai Tucson (el quinto modelo más popular en España en 2025), por 40.770 euros, que elevó su importe un 38% desde 2019 y un 4% desde 2024.

En cuarto lugar, ya por debajo de los 40.000 euros, se ha situado el Volkswagen T-Roc, que se vendió en España en 2025 por 39.866 euros, también con un notable incremento de su precio respecto a 2019 (cuando costaba tan solo 25.821 euros, lo que se traduce en un incremento del 54% y unos 14.000 de diferencia). Respecto a 2024, el precio ha subido un 10%.

En comparación con 2024, el precio medio de los vehículos nuevos ha subido un 5,6%, equivalente a algo menos de 2.400 euros de diferencia. En cuanto a los 20 turismos más vendidos del mercado, su precio en los últimos 12 meses subió un 4%, casi un punto y medio menos que la media del mercado en su conjunto.

Por la parte baja de la tabla se sitúa el Dacia Sandero, el modelo más vendido en España en 2025 que, si bien es el más económico de los 20 coches más comercializados, ha experimentado un incremento de su precio del 52% respecto a 2019, y de hasta dos dígitos (un aumento del 13%) en comparación con 2024, hasta situarse en 14.844 euros de media.

El tercer modelo más popular en España, el MG ZS ha experimentado un incremento de su precio de venta del 19% desde 2024, pero se sigue situando como el segundo modelo más barato entre los turismos más populares.

En tercer lugar, sobre los 20.000 euros, se ha posicionado el Opel Corsa, que mantiene un precio de 20.132 euros y, aunque no estaba en el 'top 3' más barato en 2019, el incremento mayor de otros modelos le permite ahora ser uno de los más baratos entre los más populares, con una subida del 22% respecto a 2019 y del 4% en comparación con 2024.

Solo dos modelos por debajo de los 20.000 euros

La barrera de los 20.000 euros, que tradicionalmente se utiliza para hablar de accesibilidad y asequibilidad en los precios de los vehículos, tanto nuevos como usados, es también un interesante indicador en este ranking de incremento de precios en los coches más vendidos. Mientras que en 2019 hasta ocho de estos modelos se encontraban por debajo de este umbral, en 2025 tan solo el Dacia Sandero y el MG ZS se encuentran por debajo de esta cifra. El Sandero, incluso, estaba por debajo de los 10.000 euros en 2019.

Modelos como el Renault Captur, el Seat Arona o el Peugeot 208 han sobrepasado, por contra, este precio, y han llegado a valer 24.635 euros, 28.345 euros y 23.433 euros, respectivamente.

De hecho son los coches más pequeños y económicos son los que más se habían encarecido en los últimos años (+78,3% y +46,7% en los segmentos A y B). Mientras que un coche del segmento A y B de media costaba 14.164 y 19.331 euros, respectivamente, en 2019, en 2025 terminó valiendo de media 25.260 y 28.354 euros. Sin embargo, estos dos tipos de modelos rebajaron su valor en términos promedio en un 1,9% (segmento A) y se estancaron en el segmento B (+0,1%).

Por su parte, los vehículos de mayores proporciones --C, D y E-- han aumentado su valor medio en el mercado en un 37,8% (38.800 euros de media en 2025), 47,4% (62.355 euros) y 32,5% (78.090 euros) en los últimos seis años. Igualmente, los vehículos de los segmentos C, D y E han aumentado sobre 2024 un 3,7%, 6,4% y un 1,8%, de forma correspondiente.

Desde Ganvam manifiestan que la subida de estos tres segmentos se debe al "tirón de los SUV" por su funcionalidad, comodidad y altura a la hora de conducir en el día a día y también para viajes de larga distancia. "Estos vehículos tienen diseños atractivos que transmiten robustez, carrocerías altas que ofrecen mayor visibilidad de la carretera y hacen al conductor sentirse más seguro al volante", ha expresado el director general de Ganvam, Fernando Miguélez.

Los enchufables bajan de precio

En un mercado que no ha llegado a los niveles de matriculaciones prepandemia (1,25 millones de vehículos en 2019) con 1,14 millones de ventas (+12,9%) en 2025, los protagonistas del mercado fueron los modelos electrificados.

Las matriculaciones de turismos 100% eléctricos registraron una subida del 77,6% a cierre de año, con un total de 104.227 unidades. Los híbridos enchufables terminaron el ejercicio con 130.087 unidades, un ascenso del 117,8% respecto a 2024.

Los modelos eléctricos e híbridos enchufables se situaron de media en España en el pasado año con un valor medio de 47.413 y 55.469 euros, con descensos del 4,6% y del 2,2% en su precio con respecto a 2024. No obstante, si se amplía el foco a 2019, los eléctricos acumulan una subida del 35,5%, mientras que el incremento en las ediciones PHEV se sitúa en el 8,8%.

La diferencia de precio entre los modelos de combustión y electrificados se va reduciendo, aunque sigue siendo más asequible adquirir un vehículos con motorización diésel y gasolina. En concreto, un coche diésel costó de media 43.891 euros en España en 2025 (un 2,2% más sobre 2024 y un 27,2% más respecto 2019).

En contrapartida, un gasolina supuso un desembolso medio de 39.288 euros en 2025 (+4,2% y +34,1% en comparación con los años 2024 y 2019).

Ese acortamiento de distancias, según los responsables de Coches.com y Ganvam, se debe al Plan Moves III y a la llegada de las marcas chinas a España, que están democratizando en parte los precios del mercado.

"El Plan Moves III ha ayudado a ir equilibrando la balanza y que la gente se plantee el enchufable. Un Plan Auto + con ayudas directas y prolongado en el tiempo, unido a la llegada de nuevos modelos más avanzados y mejora de la red de recarga tendría que suponer el impulso definitivo", ha apuntado el consejero delegado de Coches.com Carlos Blanco.

"La cuota de mercado de las marcas chinas en España (9,5%) dobla a la media europea, lo que pone de manifiesto que son clave en la transición hacia la electromovilidad por su oferta a precio asequible y, sin duda, han sido esenciales para dinamizar la demanda en el canal de particulares", ha sostenido Miguélez.

Por último, la gran demanda de vehículos híbridos --motorización más elegida por los conductores españoles con 484.416 operaciones en 2025, un 35,3% más sobre 2024-- ha provocado que su precio promedio haya descendido un 8,9% sobre el año 2024 y un 1,7% con respecto a seis años atrás. Según los modelos híbridos analizados en el barómetro, un español gastó 37.375 euros por un modelo nuevo el año pasado.