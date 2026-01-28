Rocío Molina 28 ENE 2026 - 13:49h.

La actriz ha elegido para el preestreno de 'Aída y vuelta' un look de Pedro del Hierro con el que ha lucido su segundo embarazo

Miren Ibarguren anuncia que está embarazada de su segundo hijo con Alberto Caballero a sus 45 años

Miren Ibarguren ha acaparado los flashes de la alfombra roja de la première de 'Aída y vuelta' en los cines Callao de Madrid. La actriz que se vuelve a poner en la piel de la querida Soraya y que está embarazada de su segundo hijo junto a su marido, el director y guionista Alberto Caballero, ha sido uno de los focos de atención por el look que ha escogido para este estreno y reencuentro con todo su equipo.

La intérprete de 45 años está en un momento muy dulce tanto a nivel personal como profesional con el estreno ahora de 'Aída y vuelta', la película que le ha permitido a ella y a sus compañeros poner el broche de oro a una gran amistad que surgió hace diez años y que les ha devuelto a los papeles de sus vidas. "Es un regalo, estamos encantados", han sido las palabras que Miren Ibarguren ha escogido para describir cómo se siente.

Con una gran sonrisa y sin esconder ya su embarazo que está luciendo orgullosa, la actriz se ha sumado junto al resto del elenco a lucir los colores corporativos, los del logo, como las tonalidades de su look 'total black' en un vestido de lo más especial con cola de Pedro del Hierro.

La queridísima Soraya para los fans de 'Aída' ha elegido para este evento y reencuentro un vestido con características de lo más especiales: no solo ha llamado la atención su cola y caída vaporosa, sino también el corte y la elevación del cuello y hombros con líneas geométricas. Miren Ibarguren ha llevado un vestido que algunos han tildado de tipo túnica, pero ella misma le ha dado un aire desenfadado con los complementos que ha escogido: guantes de cuero largos hasta el codo y carmín de labios rojo intenso.

Radiante por esta segunda oportunidad de volver a trabajar con sus compañeros y de esta fiesta organizada, que es el mejor homenaje a 'Aída', la actriz ha dejado constancia de lo que significa esto para ella y en el momento vital en el que a ella le ha llegado. "Está siendo todo perfecto", ha advertido tanto de la promoción como de su segundo embarazo. El ver las críticas y esta primera acogida de cómo el público está respondiendo al reencuentro es algo que la tiene muy emocionada. "Nos ven como familia, amigos y el acudir al cine como un regalo", admite. Algo que también ella comparte en un momento realmente especial en su vida.

A punto de terminar 2025, Miren Ibarguren anunciaba la mejor de las noticias: tres años y medio después del nacimiento de su primer hijo, Rocco, Alberto Caballero y ella cuentan que esperan su segundo hijo. Un embarazo que está siendo muy tranquilo y del que ha dicho la actriz que está todo bien y que le da lo mismo que sea niño o niña.