La reacción de Lola García al escuchar por primera vez la canción que le ha dedicado Kiko Rivera

Kiko Rivera responde a las críticas por el comportamiento que tiene con su novia, Lola García

Kiko Rivera está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida personal y profesional. Desde que hizo pública su relación con Lola García, el dj y exconcursante de ‘GH DÚO’ no ha dejado de compartir con sus seguidores lo feliz e ilusionado que se siente. Ahora, ha dado un paso más en su historia de amor y le ha dedicado una canción a su chica. Ella, muy emocionada, reacciona por primera vez.

El hijo de Isabel Pantoja ha sorprendido a todos sus seguidores con dos publicaciones muy especiales en las que se escucha la melodía de una nueva canción que verá la luz próximamente. Un tema muy personal que lleva por título Lola y que está dedicado íntegramente a su pareja . “Hay canciones que se hacen con la cabeza… y otras que salen directamente del alma. La próxima es de esas”, ha comenzado escribiendo Kiko en el post de Instagram.

El cantante explica que este tema cuenta su historia de amor desde el inicio. “Cuenta la historia de cómo nos conocimos, de lo que empezó sin buscarse y terminó siendo todo”, ha confesado con sinceridad. Tras su ruptura con Irene Rosales , el dj no esperaba encontrar el amor de nuevo y menos de una forma tan intensa. Es por ello que ha querido plasmar en la canción todo lo que ha significado para él conocer a Lola.

En una segunda publicación, Kiko vuelve a insistir en que la música es su mejor forma de expresarse. “La mejor manera que conozco de decir lo que siento es con mi música. Ahí no miento, ahí no hay filtro, ahí soy yo al cien por cien”, asegura. Y confirma que Lola se podrá escuchar a partir de febrero.

La reacción de Lola García no se ha hecho esperar. La actriz y bailarina ha respondido emocionada en los comentarios de la publicación, dedicándole unas bonitas palabras y explicando lo que sintió cuando la escuchó. “Morí de amor la primera vez que la escuché. Qué forma más bonita de que recordemos nuestros principios”, ha escrito.

Lola también ha querido también agradecerle a su chico públicamente que le haya escrito una canción con tanto significado. “Gracias amor, te requetequiero”, ha añadido. Esto sin duda demuestra que su relación va viento en popa y que ambos están ilusionados por un futuro juntos. Aunque ellos están en una burbuja de amor, donde no quieren que nada negativo les afecte, las críticas de sus seguidores no han tardado en llegar.

A pesar de que la publicación hay muchos mensajes de apoyo, también los hay de enfado. Muchos usuarios no pueden entender cómo llevando tan poco tiempo con ella puede dedicarle una canción. "Llevas tres días con Lola y ya le haces una canción y a la madre de tus hijas ni la respetaste", ha puesto uno bastante molesto. "No se...me parece todo forzado de parte de kiko...creo q sigue queriendo a Irene ...", ha comentado otra usuaria.

Mientras tanto, ellos siguen felices, tranquilos y gritando su amor a los cuatro vientos.