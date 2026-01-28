La romántica y familiar escapada de Patricia Pardo y Christian Gálvez tras el segundo cumpleaños de su hijo

Rocío Molina 28 ENE 2026 - 11:44h.

Las fotos de la visita de la presentadora de 'Vamos a ver' y Christian Gálvez a Toledo acompañados por su pequeño, de dos años, y la madre de ella

Patricia Pardo y Christian Gálvez hablan de su deseo para el 2026: "Es necesario"

Patricia Pardo y Christian Gálvez han celebrado sus cuatro años de amor de una manera de lo más especial. La presentadora de 'Vamos a ver' y el escritor han hecho una escapada romántica a Toledo y en ella no ha faltado la compañía de su hijo Luca, que hace un mes cumplió 2 años y de Josefina, la madre de la periodista.

Las imágenes que recoge la revista 'Diez Minutos' muestra a la pareja viviendo unos días especiales en familia con distintos detalles de lo más significativos. Desde el orgullo del presentador empujando el carrito de su hijo por la ciudad de las cuestas hasta el detalle de Patricia Pardo con su pequeño al agarrarle la mano para estar a su lado y que este no llorase.

En lo que respecta a Christian Gálvez y Patricia Pardo, a pesar de estar muy bien acompañados, estos se han dejado ver muy acaramelados y han posado y se han fotografiados como auténticos enamorados en algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad como la Catedral, el Alcázar, Santa María la Blanca, entre otros.

Y, en medio de este tour por Toledo ha estado presente y ayudando a la pareja, Josefina, la madre de la presentadora de 'Vamos a ver'. La abuela de Luca no se ha separado de ellos y ha aprovechado su escapada desde Galicia para poder disfrutar de su nieto y de bonitos momentos junto a sus padres para los que es una gran ayuda con el pequeño. Un paréntesis en medio del invierno y tras las fiestas de Navidad para celebrar nuevos reencuentros familiares.

Por todos es conocido que el matrimonio adora viajar y lo hacen en pareja o con los niños, Luca, de dos años, Aurora, de diez y Sofía, de siete. Aunque sus compromisos profesionales y familiares no les permiten todo lo que quieren moverse, es habitual que la familia haga pequeñas excursiones cercanas a la capital. Y eso es lo que han hecho ahora junto al benjamín de la familia y la madre de la presentadora.