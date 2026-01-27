Lorena Romera 27 ENE 2026 - 18:42h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se ha comprado una casa en Valdemorillo, donde vive Sofía Suescun

Maite Galdeano ha anunciado una feliz noticia, que marca un antes y un después en su vida. La exconcursante de 'Gran Hermano' ha utilizado su perfil de Instagram para comunicar este inesperado giro de los acontecimientos tras varios días ofreciendo un perfil bajo. Lo cierto es que se trata de un importante paso para ella que le acerca a Sofía Suescun un año y medio después de su distanciamiento.

Hace unos días, la creadora de contenido compartía en sus redes que se estaba sometiendo a pruebas médicas, haciendo saltar las alarmas. Desde ese momento, sus seguidores han estado muy pendientes de ella. Pero la de Pamplona, de 56 años, no ha vuelto a comentar nada al respecto y en estos últimos días tan solo ha compartido stories degustando sus platos favoritos, de restaurante en restaurante, acompañada, como siempre, de su amigo Carlos.

Pero Maite Galdeano se traía entre manos un anuncio muy importante. Una noticia que lo cambia todo para ella. Y es que la que fuera concursante de 'Gran Hermano 15', el reality donde se dio a conocer junto a su hija, ha comunicado que se ha comprado una casa.

Desde que abandonara el chalé de Sofía Suescun (en agosto de 2024, tras saltar la valla del domicilio, lo que provocaba una fuerte discusión entre madre e hija que suponía el final de su relación), la televisiva ha estado viviendo en diferentes sitios. Primero se estableció en La Manga, Murcia, en el piso en primera línea de playa que le facilitó su hija. Después, se marchó a su tierra natal. También pudimos verla "viviendo en un barco". Y ella ha llegado a decir que vive "en una isla desierta".

Pero este vagar de aquí para allá va a terminarse para ella, pues la también concursante de realities como 'La casa fuerte' o 'Pesadilla en el paraíso' ha firmado los papeles que la convierten en propietaria. "Firmando las escrituras de mi nuevo pisito en Valdemorillo, junto a mi hijo", escribe ella. Pero en Valdemorillo también está situado el chalé de Sofía Suescun, donde vive junto a Kiko Jiménez desde que dio el paso de terminar la relación con su madre.

Si bien la influencer, ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', aún no se ha pronunciado tras la compra de esta vivienda, lo cierto es que en todo este tiempo sí que ha dejado claro su intención de marcar distancia con Maite Galdeano, por cuestiones de salud mental. Así pues, habrá que esperar a posibles reacciones, tanto de Sofía Suescun como de Kiko Jiménez.