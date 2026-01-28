Natalia Sette 28 ENE 2026 - 19:43h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' habla sobre el trastorno que padece con total sinceridad

Ruth González, de 'La isla de las tentaciones', habla de la polémica por el falso positivo de su test de embarazo

Desde su participación en ‘La isla de las tentaciones’, Ruth González se ha mantenido alejada de la televisión y en ocasiones, incluso de las redes sociales. Ahora, aparece en sus ‘stories’ de Instagram para sincerarse sobre el trastorno que padece. Los expertos explican qué es, los síntomas y las causas.

Ruth saltó a la fama al entrar junto a su pareja, Niko Malvaux, en ‘La isla de las tentaciones’. Aunque la tentación no pudo con ellos y salieron de allí como pareja, la influencer salió muy perjudicada de la experiencia, pues recibió numerosas oleadas de odio. Esto reactivó en ella la agorafobia, un trastorno que ya se había tratado y que salió a la superficie tras la emisión del programa.

Según Medline Plus, la agorafobia es un trastorno que consiste en un miedo intenso a estar en lugares de donde es difícil escapar o donde no se podría disponer de ayuda. Afecta sobre todo en momentos en los que hay multitud de gente a tu alrededor y en el caso de Ruth, cuando todo el público de ‘La isla de las tentaciones’ la atacó por su comportamiento.

Hace unos meses, la canaria visitaba el podcast ‘Que todo quede en familia’ para hablar de su experiencia en el programa y contaba todo lo que había vivido. “Yo hace tres años tuve una depresión y yo entré ahí bien. Cuando salí reviví la agorafobia y la depresión”, decía con total transparencia. La influencer explica que la gente la insultaba por la calle e incluso la amenazaban con pegarle.

Esta situación extrema hizo que durante meses y hasta día de hoy, Ruth tenga que vivir con este trastorno. Con respecto a los síntomas, son muchos: Miedo a estar en lugares donde el escape podría ser difícil, dependencia de otras personas, sentir que tu cuerpo o el ambiente es irreal, permanecer en casa por periodos prolongados. Hablando de síntomas físicos: Molestia o dolor torácico, mareo o desmayo, sudoración, dificultad para respirar y temblores.

Aunque hace ya bastante tiempo de la emisión de la edición número 7 de ‘La isla de las tentaciones’, Ruth sigue arrastrando secuelas. “Estoy tranquila, buscando cómo mejorar mi día a día y convivir mejor con mi agorafobia”, ha puesto en sus ‘stories’ después de que una seguidora le preguntara cómo está.

“Mi meta es vivir rodeada de amor y sin prisas y creo que estoy en el camino correcto”, ha asegurado orgullosa de ver dónde ha llegado después de todo. Tras esta terrible época, la influencer decidió mantenerse al margen y se retiró de la televisión. Sigue activa en redes sociales pero hay periodos en los que prefiere desconectar de todo y centrarse en lo importa: su pareja y su familia.