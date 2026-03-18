Rocío Molina 18 MAR 2026 - 12:37h.

El intérprete ha contado con el apoyo de Melyssa Pinto en el estreno de 'Zeta' y ha hecho una confesión inesperada sobre ella

Melyssa Pinto arropa a Mario Casas en el estreno de 'Zeta' y reconoce que está enamorada: "Es un orgullo"

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La reaparición de Mario Casas en Madrid para presentar 'Zeta', la última película que protagoniza ha generado mucha expectación. Tan solo hace unas semanas, el intérprete acudía a los Goya junto a su madre, pero en este preestreno además de su familia, ha contado también con la presencia de su pareja Melyssa Pinto. La exconcursante de 'Supervivientes' ha sido la aparición sorpresa y el intérprete no ha podido ocultar su ilusión y sus sentimientos, tal como ha dejado claro en una confesión inesperada que ha hecho a la prensa.

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La relación entre Mario Casas y Melyssa Pinto está cada vez más consolidada y esta velada tan especial que ambos han compartido por primera vez es el mejor ejemplo. El intérprete, que en este thriller de espionaje da vida a un agente español que debe localizar a un antiguo espía vinculado a una misión encubierta, ha hecho una excepción a su discreción como seña de identidad y ha hablado con naturalidad sobre su relación con la influencer.

Si en el ámbito profesional se encuentra en un momento inmejorable en el que se le están solapando los estrenos y proyectos, en el amor también la vida le sonríe a Mario Casas. Con naturalidad lo ha reconocido, así como sus nervios por la presencia de Melyssa Pinto en este día importante para él. "Muy contento de que vea la película, de que esté aquí con los míos. Es una más", ha expresado.

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La buena relación entre la influencer y Sheila Casas es algo que ambas han confirmado al dedicarse en alguna ocasión bonitas palabras y compartir la primera foto de un posado juntas. Sin embargo, esta es la primera vez que Mario Casas habla tan abiertamente de Melyssa Pinto y el vínculo que tiene con los suyos, dejando claro que es de lo más estrecho.

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Sin definir si en otro estreno ya darán el paso definitivo de aparecer y posar juntos, el intérprete se ha mostrado ilusionado y de llevar "con naturalidad" todo lo que está pasando sin precipitarse y avanzando poco a poco. "Queremos hacer las cosas lo mejor posible", ha sentenciado sin admitir si en la actualidad Melyssa Pinto y él están viviendo juntos tras esta abandonar el piso en el que vivía de alquiler en el centro de Madrid.