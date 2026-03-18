Lorena Romera 18 MAR 2026 - 14:26h.

La hija de Ortega Cano ha compartido un significativo mensaje tras salir a la luz que habría bloqueado en redes a su sobrina

Una relación sentimental que Gloria Camila le habría ocultado a Rocío Flores: el posible motivo de su distanciamiento

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Gloria Camila ha vuelto a actualizar sus redes sociales con un post que parece dar pistas sobre la situación a la que hace frente. La hija de Ortega Cano ha lanzado una contundente reflexión tras salir a la luz su distanciamiento con Rocío Flores. Hace unas horas, en 'El tiempo justo', la exconcursante de 'Supervivientes' mantenía que lo que había ocurrido entre ellas formaba parte de su vida privada. Sin embargo, al ver que su sobrina había hablado con los colaboradores, ofreciendo detalles de este bloqueo en redes sociales, terminaba abandonando el plató.

Era Leticia Requejo quien hablaba con Rocío Flores, que estaría "disgustada, triste y al borde de las lágrimas". Según la televisiva, Rocío Flores cuenta que Gloria Camila la ha bloqueado en Instagram, lo que explicaría que ambas se hayan dejado de seguir. Si bien la hija del torero no ha querido profundizar en lo ocurrido, ha vuelto a actualizar su perfil, dejando caer ciertas pistas de cómo se encuentra tras este distanciamiento con su sobrina del que, poco a poco, se van conociendo más pistas.

Ahora se habla de "una relación sentimental que Gloria Camila le habría ocultado a Rocío Flores" como el posible motivo de su ruptura definitiva. Pero, mientras se especula sobre los motivos de esta crisis, la que fuera concursante de 'Supervivientes' ha lanzado una significativa reflexión a través de su perfil oficial de Instagram. "Aunque la vida se muestre al mundo como un libro abierto, no concede derecho a otros a que escriban en sus márgenes con tinta de juicio", comienza expresando.

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"Sin embargo, en el ruido de las redes, la crítica se fija con ligereza y, con amarga frecuencia, son voces de mujer las que olvidan que también podrán ser abrigo para otras", se puede leer en esta publicación que comparte a modo de captura a través de sus historias temporales. Una imagen que la colaboradora de 'El tiempo justo' -que ha retomado recientemente su relación con Álvaro García, a quien también se señala como uno de los posibles motivos del distanciamiento entre tía y sobrina- acompaña junto a tres emoticonos de brillo.

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Pero no se debería pasar por alto la canción que ha elegido para acompañar este storie, pues lanza un mensaje de reconciliación. "Quiero volver a empezar, tú y yo, juntos los dos, quiero volver a atrás, para el tiempo, besarte lento", dice el single que ha escogido como BSO para esta tajante reflexión tras salir a la luz su presunto bloqueo a Rocío Flores en Instagram.