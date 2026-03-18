Lorena Romera 18 MAR 2026 - 13:40h.

La influencer de 25 años se pronuncia sobre el reencuentro en los juzgados de sus padres, para los que Fiscalía pide cárcel

Suspendido el juicio de Kiko Matamoros y Makoke, en el que iban a ser juzgados por ocultar bienes a Hacienda

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Anita Matamoros se ha pronunciado sobre el juicio de Makoke y Kiko Matamoros. La joven de 25 años ha atendido a los medios de comunicación durante la última jornada de la Madrid Fashion Week, donde le han preguntado por su postura respecto a la situación que enfrentan sus padres. La exconcursante de 'Supervivientes' y el televisivo se han reencontrado en los juzgados tras ser acusados de un presunto delito de ocultación de bienes.

Fiscalía pide para Kiko Matamoros cinco años de cárcel -al que consideran cerebro de la operación- y cuatro años para Makoke -cooperadora necesaria- por un presunto delito de alzamiento de bienes, acusándolos de haber montado un entramado para esconder sus ingresos entre 2009 y 2014 para no pagar una deuda con Hacienda que supera el millón de euros.

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A Javier Tudela le hemos visto acompañando a su madre a los juzgados. Pero de Anita Matamoros, ni rastro. La creadora de contenido ha acudido a apoyar al diseñador Juan Vidal en su último desfile en la Madrid Fashion Week. "Los desfiles son mi parte favorita del trabajo", ha reconocido la hermana de Laura Matamoros frente a los micrófonos de 'Europa Press', que le han preguntado cómo está viviendo ella el juicio de sus padres.

Pero su postura ha quedado clara. Anita Matamoros prefiere mantenerse al margen. "Como siempre, me mantengo en mi posición, que llevo muchos años manteniéndome en la misma, que es la de no comentar nada al respecto. Para mí, los temas familiares se revuelven de puertas para dentro", ha señalado la joven, que opta por no entrar en valoraciones en público.

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Además, la influencer hace especial hincapié en que para ella estos eventos son importantes, por lo que prefiere centrarse en su trabajo. "Si me preguntas por mí, te diré que estoy muy bien, muy tranquila, disfrutando de esta semana tan especial para la moda... Así que nada lo va a anular", ha zanjado, recalcando que no va a pronunciarse públicamente sobre el juicio de sus padres.