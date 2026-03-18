Alejandra Rubio aclara quién ha leído su novela (y no son ni Carlo Costanzia ni Terelu Campos)

Lorena Romera 18 MAR 2026 - 12:11h.

La colaboradora aclara en quién ha confiado para que lean el borrador de su primera novela y confirma que no han sido ni su madre ni Carlo Costanzia

Alejandra Rubio se defiende de las críticas como escritora: "Yo sí que he escrito mi libro"

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Alejandra Rubio se ha convertido en el centro de todas las miradas desde que anunció la publicación de su primera novela. Si decido arriesgarme está en preventa y ya es objeto de debate. El principal: si es realmente de su autoría o no. La colaboradora de 'Vamos a ver' ha dicho hasta la saciedad que lo ha escrito íntegramente. Eso sí, después de que Terelu Campos comentase que no ha leído todavía el estreno como escritora de su hija, han saltado ciertas alarmas. En declaraciones para los medios, la televisiva ha aclaro quién ha leído su novela (y no son ni su madre ni Carlo Costanzia).

"Espero que la novela de mi hija venda mucho, que guste, yo no la he leído. No tengo el libro, lo he comprado en preventa. Estoy deseando, porque Alejandra le ha puesto mucho cariño", expresaba la hija de María Teresa Campos hace apenas unos días. Unas declaraciones que pillaban desprevenidos a muchos, que se preguntaban quién ha leído entonces el borrador de su novela.

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Tal ha sido el revuelo de estas palabras, que la colaboradora de televisión ha tenido que aclarar en quién ha confiado para que lean en primicia Si decido arriesgarme, que llega a las librerías el próximo 13 de mayo. "Pero, ¿cómo lo va a haber leído si no ha salido?", ha comentado entre risas Alejandra Rubio. "Pero lo habrás compartido con alguien de más confianza para que te vaya dando feedback...", le ha preguntado el reportero. "Sí, con mis editoras y con mis mejores amigas", ha señalado la joven, dejando fuera de la ecuación a Carlo Costanzia.

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Así, Alejandra Rubio confirma que ni Terelu Campos ni Carlo Costanzia han leído todavía su primera novela. De momento, tan solo lo han hecho sus editorias, con las que ha trabajado mano a mano, y sus amigas, que han sido parte fundamental del proceso creativo. Tanto es así, que una de ellas ha inspirado el nombre de la protagonista, Carla, que protagoniza un triángulo amoroso al enamorarse del hermano de su novio, que acaba de salir de prisión.