Según explica la periodista Leticia Requejo, entre ambos existiría "más que una amistad"

Carlos Alcaraz se mete en la final del Open de Australia con una épica victoria tras vomitar en pleno partido ante Alexander Zverev: "He tenido que poner el corazón"

Carlos Alcaraz está en uno de los mejores momentos de su carrera. El tenista murciano vive uno de los mejores instantes de su carrera profesional con un paso por el Open de Australia implacable, donde se clasificó para la gran final del torneo en un partido de órdago con Zverev. Llegó a vomitar en mitad de la pista incluso del sobreesfuerzo que estaba realizando.

Detrás de la implecable carrera profesional de Alcaraz, existen también datos sobre su vida personal. En las últimas semanas se ha relacionado al deportista de élite con Kim Min-ji, más conocida como DJ Peggy Gou por su faceta artística ligada a la música electrónica.

La periodista Leticia Requejo informa en 'El tiempo justo' sobre lo que existe entre una y otro. "Se conoceiron en Seúl por unos amigos. Ahí empezó un tonteo, una maistad especial", explica. Esta joven de 32 años es natural de Corea del Sur y es popular por ser DJ de electrónica en grandes eventos internacionales.

Las declaraciones de Alcaraz sobre su nueva 'amiga'

La informadora explica además en el programa de Telecinco que DJ Peggy Gou se ha dejado ver en el palco VIP del murciano durante su paso por el Open de Australia. Carlos Alcaraz ha sido preguntado por la prensa incluso sobre su posible nuevo romance con la surcoreana. "Lo que ha dicho es que son muy buenos amigo, que le agradece todo el apoyo recibido por su parte", asegura Leticia Requejo en base a las declaraciones que ha dado en el país oceánico.

El joven Alcaraz ha afirmado también lo que le gustaría hacer tras la final del torneo que, en caso de ganarlo, sería el segundo español en conseguir la victoria del mismo Open junto a Rafa Nadal. "Después de esa final le gustaría ir a ver el show que da DJ Peggy Gou en Australia", asegura la informadora.