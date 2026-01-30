Un zumo de pepinillos y plátano y una mente prodigiosa llevan a Alcaraz a la final del Open

Un cocktail de zumo de pepinillos y plátano, clave para Alcaraz en su victoria ante Zverev.

Carlos Alcaraz se mete en la final del Open de Australia con una épica victoria tras vomitar en pleno partido ante Alexander Zverev: "He tenido que poner el corazón"

A pesar de los 30 grados que hacía en Australia, de que no se encontraba bien, de que ha tenido calambres y ha vomitado en el vestuario...Carlos Alcaraz ha ganado la semifinal del Open. Ha estado inmenso en la semifinal, desafiando lo físico y casi lo mental. Pero ¿cómo es capaz de todo eso? Les contamos algunos secretos de la mano de L. Gallardo, A. Jiménez, S. Losada y N. Tobías.

Sólo Alcaraz sabe todo lo que ha tenido que sufrir para conseguir esta victoria, memorable donde las haya. El murciano ha batido al alemán Zverev en uno del más exigentes del su vida, según ha reconocido él mismo.

El agua de pepinillo, clave

En el tercer set le asaltaban los vomitos. A 29 grados y un 46% de humedad, la deshidratación empezaba a pasarle factura, los calambres en las piernas lo dejaban fuera de juego. Buscaba en el masajista algo de alivio, y después de una hora sin apenas moverse, apostaba el todo o nada al cocktail de zumo de pepinillos y plátano que tardaba en hacer efecto. Su equipo le decían que aguantara que este bálsamo iba a hacer su efecto.

Ana de la Torre, médica deportiva de la Clínica Cemtro señala que "el agua del pepinillo que lleva sales minerales que te ayuda a recuperar la fatiga".

Y ahí es cuando el del Palmar, con seis grandes slams a sus espaldas pedía ayuda a la ayuda del público y renacido volvía a la pista para remontar en el quinto el set, el definitivo. El alemán no ha podido con él. Alcaraz pasaba a su primera final en el open de Australia. El secreto decía es creer en ti, y con esa fe, el murciano volvía a ser leyenda. Como señala Juan De Dios Bea, médico deportivo de la Clínica Beinman, muestra "un poderío metnal que hace al deportista de élite ser capaz de superar estas situaciones".

El tenista español Carlos Alcaraz aseguraba finalmente una agónica victoria contra Zverev (6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5) ha sido "una de las mejores" de su carrera y que "cada segundo de sufrimiento" ha valido "la pena", además de confesar que prefiere convertirse en el hombre más joven en completar el 'Career Grand Slam', es decir, en ganar al menos una vez los cuatro 'grandes', que conquistar los otros tres de este año.

"Cuando era más joven, había muchos partidos en los que no quería luchar más, dejaba de pelear y perdía. Odio ese sentimiento, esos pensamientos me matan. Gracias a haber madurado, jamás volveré a sentirlo. Cada paso más, cada segundo más de sufrimiento, de lucha, siempre vale la pena, y por eso lucho hasta el final", declaró en rueda de prensa, donde aclaró que "ni un segundo" pensó en retirarse a pesar de sufrir calambres e incluso vomitar en pista.

Todo en, quizás, una de las "mejores victorias" de su trayectoria. "Este ha sido uno de los partidos más exigentes que he jugado en mi carrera hasta ahora. Creo que físicamente nos pusimos al límite hoy, pusimos nuestros cuerpos al límite, el nivel del quinto set fue realmente muy alto, así que estoy muy contento de haber podido ganar. Creo que ha sido una de mis mejores victorias", indicó.

Además, el murciano confesó que prefiere ganar el Abierto de Australia que los otros tres 'grandes' del año. "Elegiría este. Si gano al final los otros tres, genial, pero diría que prefiero ganar este que los otros tres y completar el 'Career Grand Slam' y ser el joven más joven en hacerlo", desveló.

Por otra parte, el número uno del mundo explicó cómo empezaron sus problemas físicos en el encuentro. "Al principio fue solo en un músculo específico, no pensé que fuera tan malo, aunque no sabía exactamente qué era. Empecé a sentir dolor en el aductor derecho, por eso llamé al fisioterapeuta. En ese momento, la pierna izquierda estaba bien. Después, con todo el estrés, no sabía qué estaba pasando. Empecé a sentir calambres. Hablé con el fisioterapeuta y él decidió pedir el tiempo médico porque le dije que al moverme hacia la derecha había sentido un pinchazo en el aductor", apuntó.

"Estoy muy cansado. Obviamente, mi cuerpo podría estar mejor, pero creo que es normal después de cinco horas y media. Ahora me voy a dar un baño y a dormir", señaló. "Con la adrenalina, creo que será muy difícil dormir, pero intentaré irme a cama tan pronto como pueda", destacó Alcaraz.

Novak Djokovic será su rival tras ganar a Sinner

El tenista español se enfrentará a otro superdotado en la final. El tenista serbio, Novak Djokovic, ganó en la segunda semifinal al italiano y defensor del título Jannik Sinner por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4. Después de más de cuatro horas de batalla en la Rod Laver Arena, el veterano jugador de Belgrado, a punto de cumplir 39 años, se ha ganado el derecho a optar a su vigesimoquinto 'grande', una cifra récord en el mundo del tenis, ante el murciano, que busca ser el más joven en completar el 'Grand Slam'.