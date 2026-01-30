Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo
Shakira

Exclusiva | Shakira vuelve a España: la cantante elige Madrid como sede de su gira en Europa

Exclusiva | Shakira vuelve a España: la cantante elige Madrid como sede de su gira en Europa El tiempo justo 2026 Top Vídeos 580
Exclusiva | Shakira vuelve a España: elige Madrid como sede de su gira por el continente europeo. telecinco.es
Compartir

Shakira vuelve a España este 2026. Tras un pasado complicado con nuestro país por su batalla con Hacienda, que terminó solucionando sin más demora, la artista colombiana regresa y elige Madrid como sede de su gira por el continente europeo, que será la continuación de la que está haciendo por América.

En elaboración
Temas