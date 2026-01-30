4,5 millones de euros, 170 metros cuadrados, tres habitaciones: todos los detalles de la mansión de Rosalia

La aparición sorpresa de Rosalía en el concierto por Palestina en Barcelona ha vuelto a revolucionar a sus fans, pero también ha puesto el foco en el exclusivo lugar en el que la artista suele alojarse cada vez que regresa a la ciudad. El tiempo justo se ha desplazado hasta el mismo edificio en el que la cantante acostumbra a quedarse desde hace tiempo: un inmueble situado en una de las zonas más cotizadas de la capital catalana.

Se trata de la emblemática Casa Buret, un edificio modernista construido entre 1900 y 1905, considerado una auténtica joya arquitectónica de Barcelona. En esta finca, todas las viviendas cuentan con servicios de alto nivel como spa, gimnasio, piscina privada y un espectacular rooftop con vistas privilegiadas de la ciudad.

Según explica Paul Migra, de CREF Family, una de las propiedades similares a la que utiliza Rosalía tiene un precio aproximado de 4,5 millones de euros y ronda los 170 metros cuadrados, aunque en el edificio existen viviendas que van desde los 120 hasta los 500 metros.

Suelos de mosaicos y habitaciones de infarto

Uno de los grandes atractivos del piso es el nivel de conservación y detalle en la reforma. Se han mantenido los techos de estilo clásico, los radiadores originales y, especialmente, los famosos mosaicos hidráulicos, que fueron retirados pieza por pieza, limpiados y recolocados exactamente en su posición original para preservar la esencia modernista de la vivienda.

La suite principal destaca por su gran tamaño, su vestidor y su baño en suite, además de mantener los mismos acabados históricos que el resto de la casa. En total, la vivienda cuenta con tres habitaciones, dos de ellas con baño en suite, además de amplios salones llenos de luz natural y balcones desde los que Rosalía ha compartido en varias ocasiones imágenes en sus redes sociales.

Los vecinos más 'top'

Las zonas comunes son otro de los grandes lujos del edificio, con piscina climatizada, gimnasio y una azotea con piscina y algunas de las mejores vistas de Barcelona, aunque el equipo del programa no pudo grabarlas por la presencia de otras celebridades y por respeto a su intimidad.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que Rosalía podría ser propietaria de una de estas exclusivas viviendas, algo que encajaría con su conocida pasión por el modernismo y por propiedades con valor histórico, como la masía que también adquirió en Manresa.