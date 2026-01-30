Celia Molina 30 ENE 2026 - 16:17h.

Melania Trump ha presentado su película, en la que se narra cómo fueron los 20 días previos a la investidura de su marido en 2025

Melania Trump ha presentado ya su película, producida por ella misma y con su nombre de pila como título principal, en el Centro Kennedy de Washington, teatro que el Gobierno rebautizó con el apellido presidencial. Acompañada de su marido, el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama expresó en la premiere su deseo de que "a todo el mundo le guste" este gigantesco proyecto cinematográfico, en el que se han invertido hasta 75 millones de dólares.

La cinta, que se estrena hoy mismo en más de 3.300 salas de cine internacionales, se centra en los 20 días previos al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. "Van a descubrir 20 días de mi vida, de todo lo que tengo que encargarme. Creo que les gustará. Habrá muchos detalles: mis horarios fueron muy intensos, me siguieron desde la mañana hasta la noche. Verán mis negocios, cómo los gestiono, y también mi filantropía", dijo la propia a la agencia EFE en la alfombra roja del evento. Un acto al que acudieron varios miembros del Ejecutivo y también la cantante Nicky Minaj, autoproclamada "fan número 1" de Trump.

Vive en un loft de dos millones de dólares en Park Avenue

El filme también muestra cómo Melania se estableció en el Ala Este, el área de la Casa Blanca dedicada a las primeras damas, así como aspectos relacionados con la seguridad y los preparativos de la investidura, celebrada el 20 de enero de 2025. Y, dado que se centra en su figura y no en la del presidente, por fin podremos conocer más cerca a esta mujer, siempre tan elegante, discreta y misteriosa en los actos oficiales.

Melanija Knavs se crió en Sevnica, una pequeña localidad de Eslovenia, en el seno de una familia humilde y trabajadora, lejos del lujo y de la política. Su madre, Amalija Knavs, trabajó como costurera en una fábrica textil y fue una influencia clave en el gusto estético de la primera dama. Su padre, Viktor Knavs, se dedicó al comercio y al transporte como chófer y vendedor de coches. Y, tal y como ella misma declaró en su biografía, lanzada en 2024 y también con el título de 'MELANIA', si existe un familiar clave en su trayectoria ésa es su desconocida hermana mayor, Ines Knauss, con quien se mudó a Milán en los años 90 en busca de oportunidades.

Inés quería ser diseñadora, mientras Melania buscaba triunfar en las pasarelas. Más tarde ambas se trasladarían a Nueva York, donde todavía viven. Actualmente, Ines reside en un loft de dos millones de dólares en Park Avenue, propiedad de la Organización Trump. Durante los dos mandatos de su cuñado, se ha mantenido en un perfil bajo y muy discreto, si bien siempre ha estado al lado de su hermana, tanto en su carrera presidencial como en su faceta de madre de Barron William Trump. Públicamente, quiso ausentarse de la investidura de Donald, momento central de la película documental de su hermana, para seguir manteniendo su anonimato.