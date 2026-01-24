La policía ha arrestado a 100 personas que se han agrupado en el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul

Liam Ramos, el niño de cinco años detenido por el ICE en Minnesota: "Lo usaron como cebo para llegar a su padre"

Compartir







Miles de personas han vuelto a salir a las calles de Minneapolis, en Minnesota, en una nueva jornada de protestas contra Donald Trump y las actuaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La movilización llega tras semanas de gran indignación social por los métodos empleados por los agentes federales, que incluyen la polémica detención de un menor de cinco años este pasado miércoles y el asesinato de Renee Nicole Good el pasado 7 de enero.

PUEDE INTERESARTE La Fiscalía General de EEUU no investigará al agente del ICE que mató a una mujer en Minneapolis: insisten en que fue defensa propia

La manifestación ha recorrido el centro de la ciudad desde el US Bank Stadium hasta el Target Center, donde se ha celebrado un acto final con discursos.

Movimiento ICE Out for Good

La protesta también ha incluido ausencias laborales, escolares y de consumo, impulsada por el movimiento ICE Out for Good, una plataforma que agrupa a más de un centenar de organizaciones de derechos civiles, sindicatos y entidades religiosas contrarias a la política migratoria del Gobierno estadounidense.

Los organizadores han exigido de forma explícita la salida del ICE de Minnesota, la apertura de un proceso judicial contra el agente implicado en la muerte de Good, el fin de la financiación federal del organismo y una investigación independiente por presuntas vulneraciones de derechos humanos y constitucionales, tanto de personas migrantes como de ciudadanos estadounidenses. También han reclamado a empresas privadas que rompan vínculos comerciales con la agencia federal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las protestas se han extendido a otros puntos clave, como el Aeropuerto Internacional de Minneapolis-Saint Paul, donde la policía ha arrestado a alrededor de 100 personas después de que la concentración superara los límites pactados con las autoridades aeroportuarias. La Comisión Metropolitana de Aeropuertos ha justificado las detenciones alegando motivos de seguridad y acceso a la Terminal 1.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Todo ello ha ocurrido en medio de una ola de frío extremo, con temperaturas cercanas a los -10 grados centígrados, que pese a todo no ha impedido la asistencia masiva.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha expresado públicamente su respaldo a los manifestantes y ha destacado la resistencia de la ciudadanía frente a las duras condiciones meteorológicas.

Otras localidades como Nueva York, Los Ángeles, Texas o Berkeley se han sumado a las protestas y han inundado las calles con pancartas en solidaridad con Minneapolis.

Operación 'Metro Surge'

Las movilizaciones están directamente relacionadas con la operación 'Metro Surge', lanzada el pasado mes de diciembre por la Administración de Donald Trump, que ha incrementado la presencia de agentes migratorios en Minnesota.

El presidente ha defendido estas actuaciones alegando un supuesto aumento de la criminalidad, una justificación que ha sido duramente cuestionada por autoridades locales y organizaciones.

Casos como la detención del niño durante una redada, junto al tiroteo mortal de Renee Good y otros arrestos considerados desproporcionados, han alimentado la intensa respuesta ciudadana en el estado.

Las protestas, lejos de remitir, continúan creciendo, demostrando un clima de desconfianza y confrontación entre una parte significativa de la población de Minnesota contra el Gobierno federal por su política migratoria.