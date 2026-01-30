Equipo Outdoor 30 ENE 2026 - 10:00h.

La presentadora de 'Tentaciones Privé' no ha dudado en mostrar el paso a paso real de su receta incluyendo los “gajes del oficio”

Marta Peñate se ha puesto el delantal para compartir con sus seguidores una receta de lo más sencilla, con un resultado espectacular. La presentadora de 'Tentaciones Privé', nuevo videopodcast de Mediaset Infinity y ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' no ha dudado en mostrar el paso a paso real del cocinado, incluyendo los "gajes del oficio", como ella misma los llama, que surgen inevitablemente cuando te metes entre fogones sin ser una experta.

La exconcursante de 'Gran Hermano' nos ha presentado el plato ideal para esos días en los que el hambre aprieta, pero no quieres complicarte ni hacer excesos. Se trata de una crema de champiñones que se prepara en muy poco tiempo y con solo cuatro ingredientes. Un éxito rotundo, hasta el punto de que su pareja, Tony Spina, no ha podido ocultar su sorpresa al probarla: "¡Qué buena, Marta, te lo juro!", ha exclamado el italiano.

Para su elaboración basta con picar una cebolla pequeña y un puerro, y rehogarlos en una cazuela hasta que estén bien pochados. Después, se añaden los champiñones, un toque de ajo troceado y una pizca de sal, dejando que todo se dore. El toque final lo da el caldo de verduras, que la influencer recomienda añadir al gusto dependiendo de si prefieres una textura más ligera o una crema bien espesa, y ya solo queda esperar a que hierva.

Sin embargo, el momento de máximo caos ha llegado en el paso final. Mientras la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' intentaba pasar el preparado por la batidora, el hecho de estar grabando le ha jugado una mala pasada. Al no cerrar bien la tapa, la cocina y ella misma han acabado llenas de crema.

Y fiel a su carácter, la presentadora de 'Tentaciones privé' no ha podido evitar reaccionar de forma espontánea, pidiendo disculpas después por los insultos que ha soltado durante el momento de tensión, "Me acabo de manchar toda… ¡No sé qué coño dejé encendido!", decía con enfado y agobio mientras intentaba salvar la situación.

Pese a este pequeño altercado, el resultado de Marta Peñate ha sido maravilloso y el esperado, tal como han apuntado sus seguidores. La suya ha sido una crema con muy buen color y textura, ideal para este tiempo que la canaria anima a que hagan y prueben sus seguidores.