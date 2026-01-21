Lorena Romera 21 ENE 2026 - 13:11h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha pedido ayuda en redes tras descubrir una simbología oculta en la publicación del anuncio de su embarazo

Marta Peñate recibe una mala noticia tras sus pruebas médicas por el embarazo: "Dados los acontecimientos..."

Han pasado más de siete meses desde que Marta Peñate sufrió su último aborto. Era la segunda vez que la exconcursante de 'Gran Hermano', y ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars', perdía el bebé que esperaba con Tony Spina. Ahora, la colaboradora tiene una duda que ha planteado a sus seguidores. Se trata de algo que le genera "mal rollo", pues tiene un simbolismo que le recuerda lo traumática que fue esta experiencia para ella. Y más ahora, que no deja de recibir malas noticias en lo que a su proceso de fertilidad de se refiere.

Cuando sufrió este aborto, a principios del pasado mes de junio, la de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, presentadora de 'Tentaciones Privé', el videopodcast que se estrenará el próximo 28 de enero en Mediaset Infinity, decidía eliminar el vídeo en el que mostraba las reacciones al embarazo de sus seres queridos. En ese momento, la creadora de contenido aseguraba que se sentía culpable, y creía que lo mejor era no dejar rastro de este momento de felicidad que se había desvanecido de golpe y porrazo.

Eso sí, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' junto a Lester Duque -que en ese momento era su pareja- decidía mantener el post en el que anunciaba que por fin había conseguido quedarse embarazada. Una foto en la que ella mostraba a cámara el predictor, con una amplía sonrisa, mientras Tony Spina se la comía a besos.

"Pues sí, positivo. Lo he conseguido, pero después de la última vez, y esa experiencia tan dura que tuve que vivir, tampoco quiero cantar victoria. Paso a paso, aunque esta felicita no me la quita nadie", señalaba en ese momento la canaria, haciendo referencia a ese primer aborto que sufrió tras un embarazo ectópico. Ahora, lo que la presentadora se plantea es eliminar esta publicación. Especialmente después de encontrar una especie de 'simbología' oculta en el post.

Y es que, al revisitar la publicación, Marta Peñate ha encontrado que tiene 666.000 'me gustas'. Pero lo que le ha sorprendido no es la cantidad de likes, sino el número y su significado. "En su momento borré el reels que subí con las reacciones de los familiares. Después del aborto no me apetecía tenerlo en mi perfil, pero conservé esta foto porque no quería tampoco borrarlo todo. Ahora pensé en quitarla y cuando veo los 'me gustas': 666. Qué mal rollo", señala la que fuera concursante de 'Supervivientes', que ha compartido el significado detrás del número seis repetido tres veces.

El significado tras los 'me gustas' de su foto del embarazo

Tal y como indica la propia influencer, en numerología "simboliza la imperfección humana y el fracaso ante Dios". Tras esto, la exconcursante de 'Gran Hermano' le ha pedido consejo a sus seguidores, abriendo una encuesta en la que pueden votar. Las dos opciones son: borrar la foto o dejarla. Por ahora, tras 15 horas de votación, gana con un 71% de los votos el mantener la publicación en su perfil.