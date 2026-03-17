Natalia Sette 17 MAR 2026 - 12:49h.

La periodista desvela cómo está la niña y describe a su sobrino Kike Quintana como padre

Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, presenta su nuevo proyecto profesional

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Ana Rosa Quintana atraviesa uno de los momentos más especiales a nivel personal tras el nacimiento de su sobrina. La periodista ya se ha convertido en tía después de que su sobrino, Kike Quintana, y su mujer Cristina Gaitán hayan dado la bienvenida a su primera hija en común. Ahora, desvela cómo es su sobrino como padre.

La presentadora no ha podido ocultar su emoción al hablar públicamente de la pequeña Candela , que ha llegado para llenar de amor a toda la familia. “Estoy como loca, una monada, la niña es monísima y me gustaría verla más, pero bueno…”, ha confesado con una sonrisa.

Candela, cuyo nombre tiene un significado muy especial ligado a la luz y a la calidez, se ha convertido en el centro de todas las miradas desde su nacimiento. Y es que, tal y como ha explicado Ana Rosa, la pequeña no deja de crecer día a día. “La niña es una monada y va engordando y creciendo, que es lo que tiene que hacer”, ha dicho con ternura para Europa Press.

Más allá de deshacerse en halagos hacia la recién nacida, la periodista a querido hablar también del papel de Kike como padre primerizo. Según cuenta, su sobrino no puede estar haciéndolo mejor y parece que ha sorprendido incluso a su tía. “Pues nunca me lo imaginé tan padrazo y tan voluntarioso con todas las tareas propias de su sexo de padre novel”, ha asegurado orgollosa Ana Rosa.

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Kike se está implicando al máximo en el cuidado de su hija y demostrando una actitud entregada desde el primer momento. La presentadora también comenta cómo está viviendo la pareja esta nueva etapa. “Muy bien, están felices”, ha asegurado. Ambos deseaban convertirse en papás y ahora no pueden estar más contentos con su pequeña en casa.

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Este nacimiento no solo ha supuesto una gran alegría para los padres, sino también para el resto de la familia, que ha recibido a Candela con los brazos abiertos. En el caso de Ana Rosa, además, este momento tiene un significado especial, ya que ejercerá como madrina de la pequeña cuando se celebre su bautizo.

Con su característico sentido del humor, la periodista ha bromeado incluso sobre su propio papel en la familia. “Yo llevo la tabla ya, casi casi abuela”, ha terminado diciendo entre risas. Sin duda, la llegada de Candela ha marcado un antes y un después para toda la familia Quintana.