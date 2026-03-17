Lorena Romera 17 MAR 2026 - 10:00h.

La influencer ha compartido un vídeo en el que podemos verla pasar dolor mientras elimina todo rastro de su exmarido

Irene Rosales aclara cómo es la verdadera relación de sus hijas con la novia de Kiko Rivera

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Irene Rosales ha enseñado el sufrimiento que le está suponiendo eliminar a Kiko Rivera. Al menos, de su piel. La de Gines, de 34 años, exconcursante de 'GH DÚO', ha compartido a través de su perfil de Instagram un storie en el que demuestra lo duro que está siendo borrar todo rastro del hijo de Isabel Pantoja, padre de sus dos dos hijas, Ana y Carlota, de 10 y 8 años.

Desde hace algún tiempo, la influencer ha enseñado a través de sus redes sociales el proceso de una de las decisiones más drásticas que ha tomado en los últimos meses. Y es que, desde que se separó del DJ, Irene Rosales ha empezado de cero en muchos aspectos. Centrada plenamente en ella, la sevillana ha decidido decir adiós al tatuaje que en su día se hizo como una muestra de amor a Kiko Rivera.

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Aunque cuando le han preguntado los medios ella ha intentado quitarle hierro diciendo que se está quitando "todos los tatuajes" porque ya no le apetece llevar esos diseños, lo cierto es que para muchos es llamativo que, justo ahora, haya tomado la decisión de eliminar el 24 (que ha confirmado en ‘¡De Viernes!’) que se hizo por él y la llave de su antebrazo, acompañada de la palabra love (amor, en ingles), que siempre se ha dicho que fue una prueba de amor hacia el padre de sus hijas y que se hizo en 2015.

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Desde hace algún tiempo, la que fuera concursante de 'GH DÚO' se está sometiendo a sesiones de láser para eliminar estos tatuajes… Pero no está siendo un proceso nada fácil. Tal y como ha mostrado a través de sus stories de Instagram, está siendo bastante doloroso. La creadora de contenido ha compartido un vídeo en el que la vemos suspirando, con los ojos cerrados, intentando que el momento se pase lo más rápido posible.

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Tal y como apuntan desde diversas páginas web especializadas de tatuajes, Irene Rosales necesitaría entre 6 y 10 sesiones para eliminar del todo estos diseños. Pero depende de varios factores: el color de la tinta, la profundidad y la antigüedad del tattoo, la zona del cuerpo y el tipo de láser que se utiliza.

Teniendo en cuenta que las sesiones no se deben realizar seguidas y que se deben dejar pasar entre 6 y 8 semanas entre sesión y sesión para que la piel se recupere y el organismo elimine la tinta, a Irene Rosales podría llevarle entre un año y un año y medio el decir adiós definitivamente a Kiko Rivera.