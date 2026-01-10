Los exconcursantes de 'Supervivientes' se van a mudar: así es la vivienda en la que viven

MadridMarta Peñate y Tony Spina se han construido como pareja poco a poco, llegaron a la vida del otro después de haber pasado por etapas intensas. Desde hace ya varios años viven juntos. La influencer y el exconcursante de 'Supervivientes' son felices en su casa, pero recientemente anunciaban que se han comprado una "bastante cara", de varias plantas, con jardín y piscina privada. Pero hasta que llegue esa mudanza, analizamos el interior de la casa que abandonan:

El salón: el corazón visible de la casa

Marta Peñata y Tony Spina han convertido el salón de su casa en el escenario de muchos de los vídeos que comparten con sus seguidores en redes sociales. Una estancia abierta, amplia y luminosa, pensada para cumplir varias funciones sin perder coherencia. La distribución fluye de manera natural hacia el comedor y la cocina, creando una sensación de continuidad que aporta amplitud y dinamismo.

El gran protagonista indiscutible del salón es el sofá. De gran tamaño, en tonos claros y con un diseño cómodo y envolvente, está pensado para todo: desde maratones de series hasta siestas improvisadas, pasando por largas charlas nocturnas. Frente a él, la televisión ocupa un lugar estratégico, diseñada para poder verse desde distintos puntos de la estancia. Marta ha mostrado en varias ocasiones cómo la pantalla se puede girar para verla tanto desde el sofá como desde la mesa del comedor, un detalle práctico que habla mucho de cómo han priorizado la funcionalidad.

El comedor se integra de forma natural en este espacio abierto. La mesa de madera introduce un punto cálido y orgánico que contrasta con el resto del ambiente más minimalista. Las sillas tapizadas en un tono burdeos intenso aportan sofisticación y rompen con la neutralidad cromática, demostrando que no tienen miedo a introducir color cuando el espacio lo pide. El resultado es un salón moderno, versátil y muy vivido, donde cada elemento parece haber sido elegido para acompañar su día a día real.

Cocina funcional abierta al salón

La cocina de la pareja es otro de esos espacios que sorprenden por su equilibrio entre diseño y practicidad. Abierta al salón, forma parte del conjunto de la zona de día, lo que refuerza esa idea de casa dinámica. El diseño apuesta por líneas rectas y muebles en color blanco, una elección que aporta limpieza visual y sensación de amplitud. Esta base neutra convierte la cocina en un espacio atemporal, fácil de adaptar a cambios decorativos sin necesidad de grandes reformas. Todo está pensado para que sea cómoda y funcional, sin renunciar a una estética cuidada.

Cuanta con una isla central, el verdadero punto de encuentro de la cocina. Es una pieza versátil que funciona tanto como superficie de trabajo como lugar informal para comer o charlar. Uno de los detalles más especiales de la cocina es la pared decorativa con papel pintado de motivos vegetales. Este elemento rompe con la neutralidad habitual de las cocinas y aporta un toque de calidez y personalidad muy marcado. La elección del estampado conecta el espacio con la naturaleza y suaviza el conjunto, haciéndolo más acogedor.

La luz natural juega un papel fundamental. Un ventanal lateral permite que la cocina se llene de claridad durante gran parte del día, creando un ambiente agradable y estimulante.

Dormitorio principal y el vestidor

El dormitorio de Marta Peñate y Tony Spina, ha sido concebido como un refugio íntimo, un espacio pensado para el descanso y la desconexión. La decoración es sencilla, casi minimalista, con pocos muebles y una paleta de colores suaves que favorecen la calma. La cama, de tamaño king size, es el elemento central de la estancia. Cuenta con canapé, una solución práctica que demuestra, una vez más, la importancia que le dan al almacenaje. Las mesitas de noche, una a cada lado, son prácticamente los únicos muebles visibles, y cada una guarda un detalle muy personal, una fotografía de la pareja, colocada de manera discreta.

Una cómoda completa el mobiliario del dormitorio, ofreciendo espacio extra sin recargar el ambiente. Los elementos decorativos son pocos, pero bien elegidos. Pequeños toques de color y textura aportan estilo sin romper la armonía general.

El vestidor es otra de las joyas de la casa. Amplio, funcional y muy bien aprovechado, los muebles son en su mayoría abiertos, sin puertas, lo que permite tener todas las prendas y accesorios a la vista. Esta distribución facilita el orden y evita el caos, además de hacer que elegir qué ponerse sea mucho más sencillo. Bolsos, zapatos, joyas y ropa encuentran su lugar de forma organizada, demostrando que un vestidor bien diseñado puede marcar la diferencia en el día a día.

La terraza con solárium: el espacio más vivido y cambiante

La terraza es, probablemente, la zona de la casa que más ha evolucionado con el tiempo. Un espacio exterior que ha ido adaptándose a las necesidades y gustos de la pareja de influencers, convirtiéndose en uno de sus rincones favoritos. Distribuida en varias zonas, la terraza cuenta con un área de comedor exterior, hamacas para tomar el sol y césped artificial que aporta frescura visual y comodidad. Es un espacio versátil, pensado tanto para el descanso como para el ocio. Desde una comida con amigos hasta una tarde tranquila en pareja, todo tiene cabida en esta zona exterior.

Uno de los detalles más prácticos es la ducha exterior, pensada para refrescarse antes o después de acceder a la piscina comunitaria.