Lorena Romera 17 MAR 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha acudido al médico con serias dudas de una posible infección en su dedo

Manuel González explica el motivo por el que se ha dejado de seguir en redes con Anita Williams

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Anita Williams ha acudido a la revisión de la lesión de su dedo. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', y concursante de la última edición de 'GH DÚO' ha compartido unos stories en los que se ha desahogado con sus seguidores. "Tengo miedo", ha reconocido la influencer catalana, de 28 años, que ha acudido al médico con serias dudas sobre una posible infección.

A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera pareja de Montoya contaba que estaba yendo al médico, "a la revisión de lo del dedo", contaba en esta primera actualización, antes de pasar por consulta. "Creo que se me ha infectado, tengo miedo", señalaba frente a sus más de 317.000 followers, que se han convertido en sus confidentes.

Desde su salida de 'GH DÚO', la que fuera concursante de 'Supervivientes' no se ha quitado su ya icónica venda en el dedo, siempre adornada con el dibujo de una cara sonriente. Sin embargo, este vendaje está resultado contraproducente para una pronta recuperación. Así se lo ha trasladado el médico: "La revisión del dedo ha ido bien, pero me ha dicho que está húmedo".

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Y tal y como indican los expertos, mantener vendada una lesión cutánea de estas características puede conllevar a serias complicaciones. La primera de ellas, riesgo de infección bacteriana. "La humedad retenida, sumada al calor corporal bajo la venda, crea el caldo de cultivo, perfecto para las bacterianas", puntualizan. Por otro lado, puede provocar maceración de la piel, al estar húmeda durante tiempo. Y, entre otras cosas, retrasar la cicatrización, especialmente si la venda no es transpirable o si se moja.

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"Me lo tengo que dejar más al aire ahora que ya está a punto de caerse la última costra", ha explicado Anita Williams, que no ha podido llevarlo descubierto porque ha tenido varios eventos y programas de televisión. "Por eso me lo he tapado", ha contado a través de su perfil de Instagram, donde ha actualizado el estado de la lesión de su dedo.