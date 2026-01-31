telecinco.es 31 ENE 2026 - 19:48h.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia estarían esperando a su segundo hijo. Llega a 'Fiesta' esta noticia de última hora publicada en exclusiva por 'Libertad Digital' y el equipo del programa se pone manos a la hora para contrastar y confirmar la gran noticia sobre la pareja. La hija de Terelu Campos estaría de nuevo embarazada y, de esta manera, Alejandra y el hijo de Mar Flores se convertirían en padres por segunda vez (recordemos que el pequeño Carlos nació en diciembre de 2024). ¡Te contamos todos los detalles!

La noticia llevaría desde este mismo miércoles en las redacciones de varios medios de comunicación, según Miguel Frigenti, pero ha sido 'Libertad Digital' quien ha decidido sacar a la luz esta noticia. El citado medio asegura no solo que Alejandra Rubio está embarazada sino que "informan de cómo la hija de Terelu anunciaría este segundo embarazo. Al contrario de cómo sucedió la vez anterior, que lo hicieron a través de la revista 'Hola', en esta ocasión lo haría en algún programa de esta casa", nos cuentan desde redacción.

Mónika Vergara, sobre la filtración del embarazo de Alejandra Rubio: "La fuente de esta información es buenísima"

Desde que ha llegado a 'Fiesta' esta noticia, redacción y colaboradores se han puesto manos a la obra para intentar contactar, sin éxito, con la pareja. Como plan B, algunos han contactado con fuentes muy cercanas para intentar confirmar el embarazo y, en este sentido, Mónika Vergara tiene algo que decir: "He hablado con un compañero cuyo portal en el que trabaja también ha publicado esta noticia y me dice que podemos decir que la fuente que ha dado esta información es buenísima. Por lo tanto, yo le doy bastante credibilidad a esta noticia".

Además, la periodista quiere recalcar que tiene otro contacto que habla a menudo con Alejandra Rubio, quien le responde a todos sus mensajes y que, cuando le ha preguntado por este embarazo, la hija de Terelu no le ha contestado. También llama la atención la publicación de una fotografía en el perfil de Instagram de Alejandra Rubio. Concretamente, se trata de una story en la que aparece un ramo de flores junto a unos emojis de corazones. Todo apunta a que se trata de un ramo de flores que le ha regalado Carlo Costanzia a su novia.

Para rematar, Marisa Martín Blázquez ha querido compartir una anécdota que ha tenido lugar esta semana en la que ha coincidido con Alejandra Rubio en 'Vamos a ver' (programa en el que ambas trabajan). En su día, no le dio importancia, pero ahora podría cobrar especial relevancia. Cuenta la periodista que, esta semana, Bibiana Fernández se acercó a Alejandra Rubio y le dio la enhorabuena. Ella se quedó paralizada y le preguntó que por qué, a lo que Bibiana le dijo que "por lo del niño". Alejandra se quedó blanca y entonces Bibiana tuvo que aclarar que, como no se habían visto desde que nació Carlo, hace ya más de un año, que le estaba dando la enhorabuena en ese momento.

Alejandra Rubio, molesta con 'Fiesta', se niega a hablar de su posible embarazo

Un equipo de 'Fiesta' acude hasta la casa en la que vive Alejandra Rubio para poder confirmar la noticia y, de paso, darle la enhorabuena, pero no se encuentra nada receptiva: "Su reacción ha sido de una Alejandra nerviosa, enfadada, y bueno, que parece que no le ha hecho ninguna ilusión. No ha reaccionado de la misma manera que nosotros, que queríamos darle la enhorabuena. Su reacción ha sido muy enfadada, muy nerviosas y que no ha querido hablar de esta noticia tan bonita".