La periodista Sara Carbonero podría recibir el alta hospitalaria a principios de la segunda semana de enero, según '¡HOLA!'

Sara Carbonero sale de la UCI y pasa a planta tras ser intervenida quirúrgicamente

LanzaroteTodo apuntaba a que este fin de semana recibiría el alta hospitalaria, pero parece que este momento se va a retrasar. Tal y como publica la revista '¡HOLA!', Sara Carbonero sigue evolucionando positivamente, pero no será hasta la próxima semana cuando reciba el alta médica.

El pasado 2 de enero, la periodista era ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba del inicio de 2026 en la isla canaria de La Graciosa con su novio, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos.

La última hora del estado de Sara Carbonero

Poco tiempo después se filtraba que Sara Carbonero había sido intervenida de urgencia y, aunque se habría valorado la opción de trasladarla a otro hospital, los médicos lo habrían desaconsejado por su bienestar ya que el traslado tendría que hacerse en helicóptero y la manchega estaría demasiado débil.

Ahora, la revista '¡HOLA!' ha podido conocer en exclusiva el estado de la comunicadora gracias a su círculo más cercano y publica que "esta intervención le ha cogido menos fuerte".

Además, explican que su recuperación está siendo lenta, pero favorable y que "el lunes puede que reciba buenas noticias".

El ingreso de Sara Carbonero en Lanzarote

Aunque no se han hecho públicos los detalles concretos de la dolencia, su entorno ha querido dejar claro que "ya se ha encontrado la causa del malestar" y que no existe relación alguna con la enfermedad que le diagnosticaron en 2019.

Iker Casillas trasmite tranquilidad tras el ingreso hospitalario de Sara Carbonero

Ante el aluvión de especulaciones sobre la causa del ingreso de la expareja de Iker Casillas, fuentes cercanas a la periodista lanzaban un mensaje tranquilizador este pasado 7 de enero pidiendo prudencia y respeto en estos momentos.

Además, el entorno familiar aseguraba que su intervención médica no está relacionada con su enfermedad, sino con un "fuerte dolor abdominal" del que "se está recuperando".

Precisamente, el exfutbolista del Real Madrid -que tiene una relación cordial con la madre de sus dos hijos y ha estado al tanto en todo momento sobre su estado- rompía su silencio en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press para dar la última hora sobre Sara.

A su salida de los juzgados -a los que ha acudido por una razón que no ha querido revelar-, el antiguo deportista se mostraba amable y optimista y aseguraba que su expareja se encuentra "bien, está bien".

"No hay que preocuparse, por suerte", añadía el padre de los hijos de Sara Carbonero desvelando, además, que la razón por la que no se ha desplazado a la isla para visitarla es porque pronto regresará a Madrid tras su intervención de urgencia.

"En cuanto pueda viene. Date cuenta que han sido unas fechas señaladas y entonces es más complicado. Ya va a venir pronto", explicaba el antiguo portero del Real Madrid.