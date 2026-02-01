Fiesta 01 FEB 2026 - 20:51h.

Fernando Esteso concedió hace semanas una entrevista a 'Fiesta' que hoy ve la luz

Andrés Pajares, desolado tras la muerte de Fernando Esteso: "No voy a ir a Valencia, prefiero recordarle vivo"

Fernando Esteso ha fallecido a los 80 años de edad durante la madrugada de este domingo en el Hospital Universitario La Fe, en Valencia, tras permanecer dos días ingresado con problemas respiratorios, los cuales arrastraba desde hacía ya unos años. 'Fiesta' pudo entrevistarlo hace escasamente dos meses y emite esta entrevista inédita que aún no había visto la luz: "Fue una entrevista muy tierna, a mí me transmite calma. Fue una charla entre dos generaciones con mucho respeto", son las palabras de Emma García al respecto.

Estas suponen las últimas palabras que Fernando Esteso concedió a un programa de televisión. Durante esta entrevista, el actor y humorista español habló de sus inicios, su salto a la fama, su salud y sobre sus ganas de seguir haciendo cosas (de hecho, Kike Calleja asegura que le veremos en la próxima película de Santiago Segura, 'Torrente presidente') y que negociaba para salir en un proyecto en una conocida plataforma digital). Decía que se encontraba en una etapa muy feliz de su vida y se abrió para que le conociéramos más en profundidad.

Así fue la reveladora última entrevista de Fernando Esteso

Tal y como señala la presentadora de 'Fiesta', "hemos podido conocer al ser humano cercano que se escondía del artista que ya forma parte de la memoria emocional de varias generaciones. Las palabras de esta entrevista cobran ahora especial relevancia". Al echar la vista atrás, Esteso desvela que se subió por primera vez a un escenario con tan solo dos años y medio y que, con cuatro, ya hizo de cómico: "He imitado a todos los cantantes habidos y por haber y lo cierto es que me lo he pasado muy bien".

"He sido popular, he sido famoso y creía que, ya después de famoso no había otro escalón más, pero yo pienso que lo he podido llegar a dar porque he sido entrañable", es parte de una curiosa reflexión que lleva a cabo el actor durante esta última entrevista que concedió al programa. "La época más feliz ha sido siempre de cara al público, con el público delante. He tenido mucha suerte en todo lo que he hecho y, desde entonces, hasta ahora".

La reacción de Andrés Pajares a la muerte de Fernando Esteso

Andrés Pajares y Fernando Esteso estaban muy unidos. Trabajaron juntos durante muchos años y guardaban una muy buena relación. De hecho, Mari Cielo Pajares consideraba a Esteso como un hermano de su padre. Tremendamente afligido, Pajares ha comentado a través de sus redes sociales que no va a acudir a Valencia para despedirse, pues prefiere "recordarle vivo".