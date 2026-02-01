Esteso será velado durante el lunes por familiares y allegados en el Tanatorio Funeraria Mémora de Valencia

Las causas de la muerte de Fernando Esteso y su delicado estado de salud en los últimos meses

El actor y cómico Fernando Esteso, fallecido este domingo a la edad de 80 años, será velado durante el lunes por familiares y allegados en el Tanatorio Funeraria Mémora de Valencia, a partir de las 11 horas y durante todo el día.

Así lo ha trasladado a Europa Press el representante del artista. Esteso ha perdido la vida de madrugada en el Hospital Universitario La Fe de Valencia, donde permanecía ingresado con problemas respiratorios.

Sus problemas de salud

Según han confirmado fuentes cercanas al cómico a 'Levante EMV', Esteso ya estaba muy delicado de salud y las pasadas Navidades ya se vieron resentidas, por lo que su ausencia fue sonada en algunos de sus compromisos habituales.

De hecho, el día de Navidad se le echó en falta en casa de Vicente Ruiz 'el Soro', donde era uno más en la mesa junto al resto de los amigos. Este año no pudo acudir porque ya se encontraba débil.

Precisamente en el programa 'Fiesta' de Telecinco, a mediados de diciembre, el actor le contó a Emma García cómo era su estado de salud, eso sí, con un toque de humor que le hizo restarle importancia a su situación.

Su amplia trayectoria

Esteso nació el 14 de enero de 1945 en Zaragoza, en el seno de una familia de joteros, donde debutó a sus seis años como 'el Niño de la Jota' y donde se desarrolló en el teatro de variedades. Pronto se convertiría en uno de los personajes del mundo del espectáculo más reconocidos del país.

En los años 60, con diecinueve años, se trasladó a Madrid y comenzó a tener repercusión en el teatro y la televisión. Su debut en el cine llegó con 'Celos, Amor y Mercado Común' en 1973 y un año más tarde llegaría su primer papel protagonista en 'Onofre' (1974), una comedia con Luisa María Delgado, Bárbara Rey y Ágata Lys.

Sin embargo, su fama llegó a finales de los 70, cuando se juntó con Andrés Pajares en el que fue uno de los dúos cómicos más rentables del cine español. Rodaron nueve películas y formaron una de las parejas más sólidas de la pequeña y gran pantalla hasta que tomaron caminos separados. Bajo la dirección de Mariano Ozores, protagonizaron éxitos masivos como 'Los bingueros' (1979) o 'Yo hice a Roque III' (1980).

Después de casi diez años de trabajo constante en el cine español, encarnando principalmente personajes cómicos con gran éxito de taquilla, protagonizó 'El amor sí tiene cura', de Javier Aguirre, en 1991. En 1993, ya apartado casi definitivamente del cine, trabajó en Telecinco, donde presentó La ruleta de la fortuna y Veraneando con Bertín Osborne y Remedios Cervantes.

Aunque era aragonés, Esteso residía en Torrevieja (Alicante) desde hace décadas. Fue un habitual en las Fallas y un artista fijo en la programación de los teatros locales.